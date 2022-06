Ein Stück Afrika in Nordwalde

Zwei Tage lang hatten sie mit Fallou Sy geübt, nach einer Generalprobe stand dann für die Schülerinnen und Schüler der Wichernschule ihr großer Auftritt an: Auf dem Bispinghof führten sie ein Trommeltheater auf. Die Kinder waren dafür passend verkleidet – und die sonstigen Rahmenbedingungen stimmten auch.

Trommeltheater an der Wichernschule

Strahlender Sonnenschein mit Temperaturen um die 30 Grad, trockener, staubiger Boden, Zebras, Krokodile, Elefanten sowie Zugvögel und nicht zu vergessen der Klang von Trommeln: Ein bisschen wie in manchen Regionen Afrikas konnte man sich am Donnerstagabend auf dem Bispinghof fühlen. Dort führten die Schülerinnen und Schüler der Wichernschule zusammen mit Fallou Sy ein Trommeltheater auf. Eltern, Geschwister und Großeltern waren zu der Vorstellung eingeladen und in großer Zahl erschienen.