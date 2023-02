Ein Stück der Friedenskette bilden

Eins stellt Pfarrer Ulrich Schulte Eistrup gleich mal klar: „Grundsätzlichen finden wir es ganz wichtig, sich für den Frieden einzusetzen.“ In der kommenden Woche können Nordwalderinnen und Nordwalder das aber auch mit einer konkreten Aktion machen: Der Arbeitskreis Ökumene Altenberge/Nordwalde ruft zur Beteiligung an der Menschenkette auf, die am 24. Februar (Freitag) von 15 bis 17 Uhr zwischen Osnabrück und Münster gebildet wird.

Alle Nordwalder sowie Altenbergerinnen und Altenberger treffen sich in einem definierten Streckenabschnitt kurz vor Ladbergen. Drei Abschnitte sind gebucht, auf jedem einzelnen können rund 50 Personen stehen, erklären Schulte Eistrup und Maren Bals vom Pfarreirat der Kirchengemeinde St. Dionysius. Damit die Friedenskette gelingt, müssen sich insgesamt circa 50 000 Menschen beteiligen.

Kein rein kirchliches Angebot

2023 gedenken Münster und Osnabrück dem Vertragsabschluss des Westfälischen Friedens vor 375 Jahren. Der 24. Februar ist zudem der Jahrestag des Überfalls Russlands auf die Ukraine. Die Idee, aus Nordwalde und Altenberge zur Friedenskette zu fahren, ist im Arbeitskreis Ökumene angesprochen worden, der seit etwa anderthalb Jahren besteht. In Altenberge haben sich neben der katholischen und der evangelischen Kirchengemeinde noch weitere Gruppen und Vereinigungen gefunden, die bei der Aktion mitmachen. Wenn aus Nordwalde noch Interesse besteht, können sich Vereine und Co. anschließen. Wichtig ist Schulte Eistrup und Bals aber: Es sind alle eingeladen, es handelt sich nicht um ein kirchliches Angebot. „Wir sehen uns eher als Impulsgeber.“

Es ist ein Bus organisiert, der zu dem Streckenabschnitt kurz vor Ladbergen fährt. Los geht es um 14.45 Uhr am alten ZOB. Wer mitfahren möchte, muss sich im Pfarrbüro von St. Dionysius unter Telefon 22 20 oder per E-Mail an stdionysius-nordwalde@bistum-muenster.de anmelden. 50 Plätze stehen in dem Bus aus Nordwalde zur Verfügung. Es kann auch privat angereist werden. Ein Auto-Chaos vor Ort soll aber vermieden werden.

Der Bus aus Nordwalde macht auf dem Rückweg Halt in Altenberge. Wer möchte, kann in der dortigen katholischen Kirche um 18 Uhr an einem Friedensgebet teilnehmen. Vorbereitet wird dieses vom Ökumenischen Chor.