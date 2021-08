Ein Stück passend zum Monat

„Souvenirs aus dem Urlaub“ hatte Kirchenmusiker Thorsten Schlepphorst mitgebracht. Am Mittwoch war wieder zur Feierabendmusik in die St.-Dionysius-Kirche eingeladen worden. „Die ansonsten übliche Spende für die Orgel soll dieses Mal für die Menschen im Ahrtal sein“, kündigte Schlepphorst zu Beginn an.

Mit einer Fuge von Giovanni Batista Fasolo begann Schlepphorst. Das „La Bergamasca“ (Kraut und Rüben) hörte sich jedenfalls nicht so wild an, wie man zuerst hätte vermuten können. Interessant waren zwei Stücke aus einem Jahresreigen, komponiert von Johann Ernst Eberlin zusammen mit Leopold Mozart. „Der Morgen und der Abend“ wurde für das Hornwerk „Salzburger Stier“ an der Festung Hohensalzburg in Salzburg geschrieben. Bei dem Hornwerk handelt es sich um eine mechanische Orgel nach dem Drehorgelprinzip mit Walzenwerk. Sie war hauptsächlich da, um den Tag zu strukturieren und die Menschen rund um die Burg vor Gefahren zu warnen.

20 statt zehn Minuten

Gebaut um 1500 war die Orgel ziemlich abgenutzt und musste 1753 überholt werden. Hatte sie bisher nur ein einziges Stück gespielt, so sollte sich das jetzt ändern. Für jeden Monat komponierten Eberlin und Mozart ein anderes Stück. Schlepphorst spielte das für den August vorgesehene „Aria“ von Eberlin und danach Mozarts „Menuetto“ für den Heumonat (Juli).

Schließlich folgte noch die Claviersonate Nr. 16 C-Dur KV 545 von Wolfgang Amadeus Mozart. „Das wird etwa 20 Minuten dauern“, kündigte Schlepphorst an. Im Prinzip könne man die Sonate auch in zehn Minuten spielen, aber dann würde sie verlieren, so Schlepphorst. „Irgendwie hat man früher wohl langsamer gespielt“, meinte er. Die gut ein Dutzend Zuhörerinnen und Zuhörer genossen die Musik zum Feierabend und bedankten sich mit Applaus.