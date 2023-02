Viele Nordwalder lassen sich als mögliche Stammzellenspender registrieren

176 Nordwalderinnen und Nordwalder haben sich in der Kita Bullerbü als potenzielle Stammzellenspender für die DKMS registrieren lassen. Nadine Hilgenbrink freute sich, dass die Typisierungsaktion so gut angenommen worden ist.

Es war ein ständiges Kommen und Gehen am Dienstagnachmittag in der Kita Bullerbü und das nicht, weil Eltern ihre Kinder abholen wollten, sondern weil sich viele Nordwalderinnen und Nordwalder an der Typisierungsaktion für die DKMS beteiligten. 176 Personen haben sich registrieren lassen, sagte Kita-Leiterin Nadine Hilgenbrink am Dienstagabend und war damit sehr zufrieden: „Ein ganzes Dorf steht auf und macht auf das Thema aufmerksam. Es war ein voller Erfolg.“

Die 176 Nordwalder werden als potenzielle Stammzellenspender registriert. Viele Menschen, die an Blutkrebs erkrankt sind, können ohne eine lebensrettende Stammzellspende nicht überleben. In Deutschland findet laut DKMS einer von zehn Blutkrebspatienten keinen geeigneten Stammzellspender. Denn dafür muss ein „genetischer Zwilling“ gefunden werden, dessen Gewebemerkmale möglichst genau mit denen des Erkrankten übereinstimmen.

Die jungen Leute motivieren

Nadine Hilgenbrink hatte sich gemeinsam mit ihrem Freundeskreis überlegt, auf die DKMS aufmerksam zu machen. Denn allein in diesem Jahr fallen 125.000 potenzielle Spenderinnen und Spender aus Altersgründen aus der Spenderdatei. „Wir wollten gerne die Altersgruppe von 17 bis 30 erreichen, die sich vielleicht noch gar nicht mit dem Thema auseinandergesetzt hat“, sagte Hilgenbrink.

Bereits zur ersten Aktion am Weltkrebstag waren viele Nordwalder erschienen, um sich an einem Imagefilm für die DKMS zu beteiligen. „Wir haben eigentlich nur einen kleinen Aufruf gestartet und dann sind 400 Leute gekommen. Das war so ergreifend“, blickte Nadine Hilgenbrink zurück. „Das ist Nordwalde: Einer ruft und alle stehen da.“

Das war am Dienstag nicht anders. Auf dem Gelände der Kita Bullerbü war viel los. Draußen stand alles für einen kleinen Imbiss bereit, die Fleischerei Hidding hatte Würstchen gesponsert, die Bäckerei Schröer Brötchen. Vom Getränkehandel Haufe hatte die Kita einen Kühlwagen bekommen und Hidding Events hatte für alles drumherum gesorgt. In der Kita ließen sich die Besucher typisieren. Die DKMS hatte einen Karton voll mit Abstrich-Sets geschickt.

Um sich als potenzieller Stammzellenspender zu registrieren, benötigte man ein Smartphone, um einen QR-Code zu scannen. Auf der Webseite der DKMS mussten dann einige Fragen zum Gesundheitszustand beantwortet werden, bevor der eigentliche Wangenabstrich gemacht wurde. Wie man dabei genau vorgehen sollte, wurde Schritt für Schritt auf der Webseite erklärt.

8355 Euro an Spenden

Für alle, die am Dienstag nicht dabei sein konnten, sich aber ebenfalls registrieren lassen wollen, gibt es eine einfache Möglichkeit. Auf der Webseite der DKMS kann ein Registrierungsset bestellt werden. Es wird einem dann per Post ein Brief mit den drei speziellen medizinischen Wattestäbchen zugesandt, mit denen der Abstrich der Mundschleimhaut vorgenommen wird.

Diese Möglichkeit der Registrierung haben bereits viele Nordwalder wahrgenommen, erzählte Nadine Hilgenbrink. Bei den Spendenaktionen beim Filmdreh und der Typisierung in der Kita ist zudem schon richtig viel Geld zusammengekommen. 8355 Euro haben sie in den vergangenen Tagen eingenommen und an die Kinderkrebshilfe Münster gespendet, berichtete Hilgenbrink. Das Ziel, für die Stammzellenspende zu sensibilisieren, ist geglückt. „Ein ganzes Dorf steht auf und macht auf das Thema aufmerksam“, freute sich Hilgenbrink.

Wer an die Kinderkrebshilfe Münster e.V. spenden möchte, kann das auf das Konto bei der Sparkasse Münsterland Ost mit folgender IBAN tun: DE81 4005 0150 0021 0016 23. Als Verwendungszweck sollten „Bullerbü“ und der jeweilige Name sowie die Anschrift angegeben werden.