Eine andereSicht auf Bäume

Fensterausstellung in der Fotowerkstatt

Anneli Hegerfeld-Reckert mit einer ihrer Fotografien zum Thema Bäume, die in der Fensterausstellung der Fotowerkstatt an der Grevener Straße zu sehen sind.

Eigentlich sollte es ja ganz anders kommen. Im Landeshaus in Münster, dem Hauptsitz des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe, hätten die Fotografien von Anneli Hegerfeld-Reckert zum Thema Bäume als Teil einer größeren Ausstellung ihrer Fotogruppe Concept ihren großen Auftritt haben sollen. Nach einer Woche mussten Hegerfeld-Reckert und die drei anderen Fotografen ihre Bilder aber wieder abhängen – die Corona-Pandemie verhinderte, dass die Ausstellung weiter analog gezeigt werden konnte. Doch jetzt gibt es eine neue Bühne für die Fotos von Anneli Hegerfeld-Reckert: Sie sind in der Fensterausstellung der Fotowerkstatt an der Grevener Straße zu sehen.