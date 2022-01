Eine Geduldsprobe

Eine Veränderung ist sichtbar, dafür muss man den Bispinghof nicht mal betreten: Neben dem Torhaus führt seit ein paar Wochen eine Baustraße auf das Gelände. Sie kündigt den Umbau im Obergeschoss des Herrenhauses an, in dem das „Schaufenster Heimatmuseum“ realisiert werden soll. Bürgerstiftung und Heimatverein wollen dort Wechselausstellungen zeigen, die sich um einen Ausstellungsgegenstand oder ein Handwerk drehen. Die Arbeit am Herrenhaus selbst ruht aber momentan. „Es ist eine schwierige Lage“, sagt Roswitha Krusch-Oest, Vorsitzende des Stiftungsvorstandes, über den Stand der Dinge bei dem Projekt. Das hat mehrere Gründe.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

NEUE News-App Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

montags - sonntags informiert Digital Premium Aktionsangebot für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

inklusive Prämie