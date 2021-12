Eine Institution sagt ade

47 Jahre lang hat Karl Heckötter gemeinsam mit seiner Frau Agnes den Tabakwarengroßhandel an der Welle betrieben. An Silvester ist Schluss, dann öffnen sie zum letzten Mal. Der Abschied fällt den beiden nicht leicht. Dennoch ist für sie klar, dass es die richtige Entscheidung ist.

An Silvester wird Karl Heckötter vielleicht noch einmal an seinem Stammplatz stehen, an der Welle 8 vor seinem Tabakwarengroßhandel, und die Hand heben, wenn wieder einer seiner Bekannten mit dem Fahrrad oder im Auto vorbeifährt. Ein letztes Mal öffnen Karl und Agnes Heckötter am Freitag ihr Geschäft. Dann ist Schluss. Nach 47 Jahren schließen sie ihren Laden, den Karls Tante Katharina Heckötter am 9. August 1949 als Tabakwareneinzelhandel eröffnet hatte.