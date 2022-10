Eine schöne Überraschung

Das Engagement des Arbeitskreises Faire Woche für Klimaschutz und Nachhaltigkeit ist jetzt mit einer Auszeichnung gewürdigt worden: Die Gemeinde Nordwalde und Westenergie verliehen den Klimaschutzpreis an die Ehrenamtlichen. Was der Arbeitskreis mit dem Preisgeld anfangen möchte, dafür gibt es erste Ideen.

Angestoßen wurde natürlich mit fair gehandeltem Orangensaft und Sekt – wie sollte es auch anders sein, wenn der Arbeitskreis Faire Woche einen Preis erhält. Überreicht wurde den Mitgliedern des Arbeitskreises der Klimaschutzpreis, den die Gemeinde Nordwalde und das Energieunternehmen Westenergie zusammen verleihen. „Das war schon eine Überraschung“, sagte Lilo Paßlick vom Arbeitskreis über die Auszeichnung, bevor sie hinterherschob: „Aber eine schöne.“

Die Ehrenamtlichen dürfen sich nicht nur darüber freuen, dass mit dem Preis ihr Engagement gewürdigt wird, sondern auch über ein Preisgeld in Höhe von 1000 Euro. Was der Arbeitskreis damit machen möchte, dafür gibt es schon erste Ideen. Verraten wird aber noch nichts. Denn: „Wir wollen intern noch ein bisschen darüber nachdenken“, sagte Paßlick. Bei ihrem nächsten Treffen wollen die zwölf Ehrenamtlichen darüber sprechen. Einsatzzwecke gibt es viele, denn die Arbeit des Arbeitskreises stehe „auf vielen Beinen“, sagte Paßlick: „Wir unterstützen und verantworten alle möglichen Projekte.“

Engagement für Klimaschutz

Der Arbeitskreis organisiert und veranstaltet beispielsweise mit Kooperationspartnern die Faire Woche in Nordwalde, begleitet aber auch Kindergärten auf dem Weg zur „Fairen Kita“ und hat in der Weihnachtszeit während der Pandemie gemeinsam mit der Werbegemeinschaft die Aktion „Nordwalde soll leuchten“ ins Leben gerufen. Als nächstes steht wieder eine Lieferung von fair gehandelten Orangen an, die der Arbeitskreis in Nordwalde vertreibt. Die Auszeichnung kommt auch in einem passenden Jahr: Der Arbeitskreis existiert schon länger, aber die Gemeinde ist in diesem Monat seit zehn Jahren als Fairtrade-Gemeinde zertifiziert. Daran haben auch die Ehrenamtlichen ihren Anteil.

Und: „Der Arbeitskreis macht auch viel in Richtung Klimaschutz und Nachhaltigkeit“, sagte Nordwaldes Klimaschutzmanagerin Vera Edeling bei der Preisverleihung und erinnerte daran, dass sich die Ehrenamtlichen unter anderem seit dem Jahr 2014 gegen den Gebrauch von Plastiktüten stark machen. Auf dem Wochenmarkt, in Geschäften, Schulen und Kitas verteilte der Arbeitskreis Stoffbeutel, die als Alternative zur Plastiktüte genutzt werden können.

Einsatz verdient Belohnung

„Ich denke, das ist ein würdiger Preisträger“, sagte Edeling. „Definitiv“, stimmte Westenergie-Kommunalmanager Norbert Lüssem diesem Urteil zu. Er freute sich, den Arbeitskreis gemeinsam mit Vera Edeling und Bürgermeisterin Sonja Schemmann für sein „großartiges Engagement“ auszeichnen zu dürfen. „Das Projekt trägt in besonderem Maße dazu bei, dass den Bürgerinnen und Bürgern ihre Verantwortung gegenüber der Umwelt nähergebracht wird. Ein solcher Einsatz hat eine Belohnung verdient und motiviert hoffentlich dazu, ebenfalls aktiv zu werden“, sagte Lüssem. Er war beeindruckt davon, „wie viele Ehrenamtliche in den Kommunen unterwegs sind“. Sonja Schemmann bestätigte das: „Ich glaube, das macht unsere kleineren Kommunen ganz besonders aus.“