Eine Vision wird Wirklichkeit

Ob Malerei, Holzschnitt, Grafik, Zeichnung, Collage oder Holzbildhauerei – die alljährliche Nordwalder Sommer-Kunst-Akademie auf dem Bispinghof bietet den Teilnehmerinnen und Teilnehmern ein breites Spektrum. Am Sonntag feierte sie ihr Zehnjähriges mit einer Ausstellung von Werken der Kursleiter und Künstler Theodor Rotermund, Elisabeth Lasche, Gottfried Strathmeier und Bruno Büchel. Sie alle sind mit verschiedenen Schwerpunkten in der Kunstszene Bielefeld aktiv.

Um die freundschaftliche Verbindung mit Nordwalde zu unterstreichen, läuft die Ausstellung unter dem Titel „Bielefeld Connection“. Am Sonntag stand die Vernissage auf dem Programm, die Antonia Karpa am Klavier und Sophia Hülsing am Saxofon musikalisch begleiteten. Die Finissage am 15. August (Sonntag) um 16 Uhr setzt den Schlusspunkt.

Intensive künstlerische Arbeit

„Ich freue mich enorm, dass eine Ausstellung wie diese in der jetzigen Zeit stattfinden kann“, sagte die stellvertretende Bürgermeisterin Mareike Wissing. „Das war bis vor kurzem nicht denkbar.“ Die Künstlerinnen und Künstler hätten leider eine recht lange Pause gehabt. „Zehn Jahre Sommer-Kunst-Akademie, das bedeutet zehn Jahre vier Tage lang immer wieder intensive künstlerische Arbeit mit ausgewählten Kunstpädagogen und begeisterten Teilnehmern“, resümierte Annette Quint-Hellenkamp, Vorsitzende des Fördervereins Bispinghof, der die Sommer-Kunst-Akademie veranstaltet. „Eine Vision wurde hier über zehn Jahre lang im August Wirklichkeit“, hob sie hervor und bezeichnete die Veranstaltung als „Kunst und Begegnung im besten Sinne des Wortes“.

Auf dem Bispinghof ist die Ausstellung „Bielefeld Connection“ eröffnet worden. Zu sehen ist Kunst von Theodor Rotermund, Elisabeth Lasche, Gottfried Strathmeier und Bruno Büchel. Hier abgebildet ist:„Postpandemische Euphoriker“ von Gottfried Strathmeier Foto: Rainer Nix Sophia Hülsing und Antonia Karpa sorgten bei der Vernissage für musikalische Untermalung. Foto: Rainer Nix Das Publikum war von den Ansprachen und Werken der bildenden Künstler angetan. Foto: Rainer Nix „Frau mit rotem Kleid“ von Gottfried Strathmeier. Foto: Rainer Nix Annette Quint-Hellenkamp, Vorsitzende des Fördervereins Bispinghof, sagte: „Zehn Jahre Sommer-Kunst-Akademie, das bedeutet zehn Jahre vier Tage lang immer wieder intensive künstlerische Arbeit mit ausgewählten Kunstpädagogen und begeisterten Teilnehmern.“ Foto: Rainer Nix „Mädchenkopf“ von Gottfried Strathmeier Foto: Rainer Nix Mareike Wissing, stellvertretende Bürgermeisterin, sagte: „Ich freue mich enorm, dass eine Ausstellung wie diese in der jetzigen Zeit stattfinden kann.“ Foto: Rainer Nix „KleineWelt I – IV“ von Elisabeth Lasche. Foto: Rainer Nix Sophia Hülsing und Antonia Karpa unterhielten die Gäste mit Musik. Foto: Rainer Nix

Kreativität ist unheimlich anstrengend, doch am Ende waren eigentlich immer alle zufrieden mit ihren Ergebnissen, zu denen sie ganz unmerklich angeleitet worden seien, so Quint-Hellenkamp. Am Abend werde oft gegrillt, Kursteilnehmer, Dozenten und Mitglieder des Fördervereins führten Gespräche „ohne Ende“ über Kunst, aktuelle Tagesthemen sowie „Gott und die Welt“. Nicht zuletzt sei die Akademie ein Zeugnis Nordwalder Gastfreundschaft.

Inspirierendes Ambiente

„Was ich am interessantesten finde, ist, dass manche Teilnehmer Talente entwickeln, von denen sie selbst noch gar nichts wussten“, sagte Rotermund. Das ist für ihn als Kunstpädagoge ein gutes Gefühl. „Wir bauen jeweils eine intensive Gemeinschaft auf, in der man sich gegenseitig gut beraten kann“, meinte Kursleiterin Lasche, „das ist kein typisches Lehrer-Schüler-Verhältnis“. Wie Lasche fand auch Büchel aus der Schweiz das Ambiente des Bispinghofes außerordentlich inspirierend. „Für mich ist es besonders schön, dass in verschiedenen Disziplinen gearbeitet wird. Viele Teilnehmer kommen immer wieder und man sieht über die Jahre den Fortschritt.“

Ähnlich sieht es Strathmeier. „Wir können stolz auf das sein, was in den zehn Jahren von den Kursteilnehmern geschaffen wurde“, betonte er. „Dabei können wir aber auch ein Stück weit stolz auf uns sein, wenn wir sehen, welche Ergebnisse wir herausgekitzelt haben.“

Die Öffnungszeiten der Ausstellung: samstags von 15 bis 18 Uhr und sonntags von 11.30 bis 17 Uhr.