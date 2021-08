Eine Zeitreise voller Kunst

Zur Finissage der Dozentenausstellung „Bielefeld Connection“ auf dem Bispinghof las Elisabeth Lasche zwei fantasievolle Geschichten, in einer spielte auch der berühmte Maler Albrecht Dürer eine Rolle. Dazu gab es Musik von Heike Weidemann.

Der Sommerwind strich leise durch die große Linde vor dem Bispinghof, es war eine lauschige Atmosphäre. Elisabeth Lasche, eine Kursleiterin der Sommer-Kunst-Akademie in den Disziplinen Zeichnung und Collage, brachte zur Finissage der Dozentenausstellung „Bielefeld Connection“ am Sonntag zwei fantasievolle Kurzgeschichten aus eigener Feder zu Gehör.

Gitarrenlehrer Heiko Weidemann, seit elf Jahren in Nordwalde ansässig und einen Faible für die Ukulele hat, begleitete sie. Er setzte sensibel Stimmungen und Gefühle in den Erzählungen musikalisch um. Beide zogen ihre Zuhörerinnen und Zuhörer in den Bann.

„Sie hören heute die Uraufführung zweier Texte, in denen der Bispinghof eine gewisse Bedeutung hat“, begann Lasche. Mit einer ordentlichen Prise Humor entführte die Autorin zunächst in das 16. Jahrhundert, in die Zeit, als der berühmte Maler Albrecht Dürer lebte. Ich-Erzähler der illustren Geschichte ist Elisäus, ein Novizenmeister des Klosters zu Bentlage bei Rheine, der ein Sittengemälde der Epoche zeichnet. Der konservative Geistliche ist Innovationen gegenüber, wie sie der Reformator Martin Luther auf den Weg brachte, äußerst kritisch eingestellt. Doch darum geht es eigentlich gar nicht.

Dürer hält das Seminar ab

Der Bispinghof in Nordwalde wird zum Treffpunkt von ein paar kunstinteressierten Klosterbrüdern mit keinem geringeren als Dürer selbst. Der hält extra für sie ein Seminar ab und lehrt die Kunst des Malens. Ganz nebenbei entstanden auf diese Weise das bekannte „Hasenbild“ und die „betenden Hände“. Als sich die Schüler wieder auf den Weg zurück nach Bentlage machen, treffen sie ein altes Weib, in dem Elisäus sogleich eine „Hexe“ erkennt. Bevor sie entseelt zu Boden sinkt, lässt sie der Gruppe ein paar spektakuläre Weissagungen angedeihen.

Heiko Weidemann Foto: Rainer Nix

Sie sieht nicht nur voraus, dass Luthers Lehren auch 500 Jahre später noch eine große Rolle spielen, sondern auch die Sommer-Kunst-Akademie auf dem Bispinghof. Damit nicht genug verrät sie der Wandergruppe, dass deren Nachfahren im 21. Jahrhundert Kursleiter eben dieser Akademie sein würden.

Pointiert vorgetragen

Die zweite Geschichte spielt in der Gegenwart und handelt davon, dass ein angeblich dänisches Performance-Duo effektvoll das obskure Bewertungssystem der Kunstkritik bloßstellt. Dabei spielt die Skulptur „Frau in Rot“ eine Rolle, die bei der Kursleiterausstellung im Bispinghof zu sehen war.

Die pointiert vorgetragenen Geschichten amüsierten das Publikum trefflich. Spannung und unerwartete Wendungen im Geschehen verfehlten ihre Wirkung nicht. Ein toller Abschluss einer tollen Veranstaltungsreihe.