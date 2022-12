Einmalige Chance

Nordwalde

Im Juni nächsten Jahres wird in Nordwalde eine Delegation aus Kolumbien begrüßt, die anschließend an den Special Olympics World Games in Berlin teilnimmt. Um die Vorbereitung kümmert sich ein Gremium: das Host-Town-Komitee. Das Projekt soll etwa dazu beitragen, dass Menschen mit und ohne Behinderung gemeinsam in allen Lebensbereichen selbstbestimmt leben können und alle die gleichen Chancen bekommen.

Von Vera Szybalskiund