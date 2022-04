Einstimmung auf das Osterfest

Viele, viele Male saß Organist und Hochschulprofessor Ludger Lohmann schon an der Barock-Orgel von St. Dionysius. Nun war es wieder so weit: Das vorletzte Konzert der Bach-1720-Reihe stand an. Das Publikum konnte sich über ein hochkarätiges Passionskonzert freuen.

Noch keiner hat an der Barock-Orgel von St. Dionysius so viele Konzerte gegeben wie der Organist und Hochschulprofessor Ludger Lohmann aus Stuttgart. Auch am Sonntag saß der gebürtige Westfale und weltweit konzertierende Musiker wieder auf der Empore vor dem zweimanualigen Instrument. „Sei gegrüßt, Jesu gütig“ war das vorletzte Konzert einer zwölfteiligen Veranstaltungsreihe mit Orgelwerken des Genies Johann Sebastian Bach (1685 – 1750). Kirchenmusiker Thorsten Schlepphorst freute sich gemeinsam mit dem Publikum auf dieses hochkarätige Passionskonzert.

Es begann mit dem monumentalen Präludium in c-moll (BWV 546), einem Werk aus der sogenannten Leipziger Zeit des Komponisten. „Hier verwirklicht Bach eine Concerto-grosso-Form“, schreibt Lohmann im Begleitheft. Es war ein recht kraftvoller Einstieg in den Abend. „Herzallerliebster Jesu, was hast du verbrochen“ (BWV 1093) ist ein vierstimmiger Neumeisterchoral, dessen musikalische Begleitung analog zur Dramatik des Textes von Zeile zu Zeile an Bewegung zunimmt: „…was hast du verbrochen, dass man ein solch scharfes Urteil hat gesprochen? Was ist die Schuld? In was für Missetaten bist du geraten?“ Bei dem Text handelt es sich um eines der bekanntesten geistlichen Gedichte der Barockzeit. Es wurde 1630 von Johann Heermann (1585 – 1647) publiziert.

Bei der Fantasie c-moll (BWV 562) sprechen Experten von einem bewegenden, überaus gehaltvollen Werk. Dennoch ist es ein relativ kurzes Stück, wirkt jedoch deshalb nicht weniger beeindruckend als umfangreichere Kompositionen dieser Art. „Christus, der uns selig macht“ (BWV 620) ist ein Choral aus dem berühmten „Orgelbüchlein“. Bach nahm um 1730 die Beschäftigung mit diesem Projekt wieder auf, stellte die Arbeiten daran jedoch rasch wieder ein. Auffällig an dem Choral ist die „allgemein ungemein dissonanzreiche Harmonik“, wie Lohmann schreibt.

Neben weiteren Chorälen spielte der Organist als finale Darbietung „Präludium und Fuge h-moll (BWV 544)“. Er spricht von einem der „reifsten Leipziger Meisterwerke“. Charakteristisch für das Präludium sind zahlreiche musikalische Elemente, die den Passionsgedanken zu illustrieren geeignet sind. Auch hier konstatiert Lohmann eine „für die Verhältnisse der Zeit extrem dissonante Harmonik“. Die Fuge klingt dem gegenüber wesentlich entspannter. Sämtliche dargebotenen Werke boten dem Publikum eine äußerst beeindruckende Einstimmung auf das Osterfest. Am 23. Oktober endet die Reihe bachscher Orgelkonzerte mit den „Leipziger Chorälen“.