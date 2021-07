Einzelne Plätzesind noch frei

Es ist bereits Nummer zehn: Die Nordwalder Sommer-Kunst-Akademie feiert ein kleines Jubiläum. Im August findet sie zum zehnten Mal statt. Interessierte können an vier Tagen in vier Workshops mit Künstlern aus Bielefeld ihre künstlerischen Ideen umsetzen.

Bereits zum zehnten Mal findet die Nordwalder Sommer-Kunst-Akademie auf dem Bispinghof statt. Vom 5. bis 8. August (Donnerstag bis Sonntag) kommen Kunstinteressierte, Ambitionierte, Laien, Hobbykünstler, Anfänger, Fortgeschrittene und Profis mit vier Künstlerinnen und Künstlern aus Bielefeld zusammen, um ihre künstlerischen Ideen in die Tat umzusetzen.

„Vier Workshops parallel in den Räumen und auf dem weitläufigen Gelände des historischen Bispinghofes bieten jeder Teilnehmerin und jedem Teilnehmer die Gelegenheit, in entspannter Atmosphäre und den eigenen Bedürfnissen entsprechend kreativ zu werden“, schreibt der Förderverein Bispinghof, der die Sommer-Kunst-Akademie veranstaltet, in einer Pressemitteilung.

Künstlerische Ambitionen entfalten

Unter der fachlichen Leitung der bildenden Künstler Bruno Büchel, Theodor Rotermund, Elisabeth Lasche und Gottfried Strathmeier können Teilnehmer in den Bereichen Malerei, Holzschnitt, Grafik, Zeichnung und Collage oder Holzbildhauerei nach Herzenslust ihre künstlerischen Ambitionen entfalten.

Aufgrund der traditionell großen Nachfrage bietet Gottfried Strathmeier zusätzlich einen Vorkurs an, der vom 31. Juli bis 2. August (Samstag bis Montag) läuft. Weitere Informationen, Flyer und Anmeldeformular finden Interessierte im Internet unter www.bispinghof-nordwalde.de (Veranstaltungen, aktuell) oder telefonisch unter 0 25 73 / 95 81 91. Alternativ kann dem Förderverein auch eine E-Mail an info@bispinghof-nordwalde.de geschrieben werden, dann wird der Flyer zugesandt. Auch die Dozenten geben Auskunft über ihre Workshops. In allen Kursen sind kurzfristig einzelne Plätze frei geworden, kündigt der Förderverein abschließend an.