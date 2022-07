Einzug im neuen Bullerbü

Nordwalde

Die DRK-Kita Bullerbü ist an ihren neuen Standort in der Straße Am Höppenbach gezogen. Neben Containern für Gruppenräume und Co. gibt es eine große Außenanlage. Die ersten Tiere leben auch bereits in Bullerbü, wie Hündin Käthe oder die Schnecken Fred und Bobby.

Von Vera Szybalski