Einzug im Sommer 2023 ist das Ziel

Der sogenannte Spatenstich ist seit vielen Jahren ein unerlässliches Bauritual bei jedem Neubau. Am Freitag fand an der Bahnhofstraße der erste symbolische Spatenstich für den Neubau einer Wohn- und Geschäftshaus-Anlage mit Tiefgarage statt.

Mit einem Jahr Verzögerung ist am Freitag bei schönstem Frühlingswetter der symbolische Spatentisch für die geplante Wohn- und Geschäftshaus-Anlage mit 32 Mietwohnungen und Tiefgarage an der Bahnhofstraße erfolgt. Das dreigeschossige Ensemble aus zwei Baukörpern mit einer Effizienzhaus-Stufe KfW 40 Plus entsteht gegenüber des geplanten neuen Bürgerzen­trums.

Wachstumsmusik

Neben den Vertreterinnen und Vertretern des Bauherrn, der gewerblichen Mieter und dem Architekten Henning Többen nahm auch Bürgermeisterin Sonja Schemmann den Spaten in die Hand, stach tief in den Sand und warf diesen weit weg. „Der jetzt hier zu erwartende Baulärm ist kein Krach, sondern Wachstumsmusik“, kündigte die erste Bürgerin der Gemeinde das künftige Treiben auf dem Grundstück der aktuell größten Baustelle in Nordwalde an.

Gewerbliche Mieter

Im Erdgeschoss ziehen die Kreissparkasse Steinfurt und die LVM-Versicherung ein. „Unser aktueller Standort ist veraltet. Wir freuen uns auf die neuen Räumlichkeiten und darauf, bald in die neue Welt eintauchen zu dürfen“, kann Sarah Kohl, seit vier Jahren Filialleiterin der Kreissparkasse Steinfurt in Nordwalde, den Einzug kaum abwarten.

„Wir expandieren weiter. Wir haben so viel Arbeit, sodass wir mehr Personal und mehr Platz benötigen. Mittelfristig wollen wir unseren Mitarbeiterstamm von derzeit sieben auf zehn bis elf Personen vergrößern“, meint Manuel Wiemann von der LVM-Versicherungsagentur in Nordwalde. Die Gewerbefläche im Erdgeschoss beträgt insgesamt 630 Quadratmeter.

Bauherrengemeinschaft

Georg und Julian Schoo als Vertreter der Bauherrengemeinschaft haben bereits nahezu alle Gewerke fast ausschließlich an ortsansässige Firmen vergeben. „Nur noch die technischen Gewerke wie Heizung-, Lüftung-, Sanitär- und Elektroarbeiten sind noch nicht beauftragt“, heben Vater und Sohn hervor. Von den 32 Mietwohnungen mit einer Fläche zwischen 65 und 150 Quadratmetern sind bereits 28 reserviert. Jede Wohnung ist barrierefrei und verfügt über einen Balkon, eine Loggia oder eine Dachterrasse. Die Flachdächer werden begrünt. Die gesamte Wohnfläche beträgt 2700 Quadratmeter.

Unter dem Gebäude mit Staffelgeschoss auf dem hinteren Teil des Grundstücks entsteht eine Tiefgarage mit 16 Einstellplätzen. Außerdem sind noch 44 oberirdische Stellplätze vorgesehen. In jedem Baukörper wird ein Aufzug installiert.

Bauzeit

Einen üppigen Kostenpuffer haben die Investoren zur Sicherheit in ihr ehrgeiziges Bauvorhaben eingearbeitet und rechnen mit 15 bis 16 Monaten Bauzeit. „Der Einzug ist im Sommer nächsten Jahres vorgesehen, je nachdem wie das Baumaterial vorhanden und das Lieferkettenproblem in den Griff zu bekommen ist“, schauen Georg und Julian Schoo noch in die Glaskugel.