Endlich wieder echte Kirmes

Nach der coronabedingten Pause kehrt die traditionelle Herbst-Kirmes in den Nordwalder Ortskern zurück. Vom 30. September bis 3. Oktober findet der Rummel statt. Bereits am ersten Kirmes-Tag könnte sich ein Besuch lohnen.

Auf eine Kirmes, wie sie sie kennen, dürfen sich die Nordwalderinnen und Nordwalder am ersten Oktober-Wochenende freuen: Nach der coronabedingten Pause kehrt die traditionelle Herbst-Kirmes zurück in den Ortskern. Vom 30. September bis 3. Oktober drehen sich wieder die Karussells, werden Bier ausgeschenkt und gebrannte Mandeln verspeist.

Wie in 2019 wird es ein Warm-up am Kirmes-Freitag (30. September) geben, der von 16 bis 22 Uhr stattfindet. Es lohnt sich, an dem Tag bereits vorbeizukommen: Von 16 bis 18 Uhr können nämlich vergünstigte Fahrchips gekauft werden und ab etwa 19.30 Uhr beginnt das Feuerwerk. „Damit soll die Kirmes wieder eingeläutet werden“, sagt Ordnungsamtsleiterin Dagmar Hilgenbrink.

Lebkuchenherzen werden verteilt

Offiziell eröffnet wird die Kirmes am 1. Oktober (Samstag) um 15 Uhr. Dann werden auch wieder die bekannten Lebkuchenherzen verteilt. Und zwar am Musik-Express auf dem Rathausvorplatz. Am 2. Oktober (Sonntag) öffnet die Kirmes um 11 Uhr und am 3. Oktober (Montag) um 13 Uhr. Freifahrten wird es an dem Montag nicht geben.

Mit dem Feiertag am letzten Kirmes-Tag dürften sich die Schaustellerinnen und Schausteller auf viele Gäste am Wochenende freuen. Die ersten von ihnen sind bereits vor Ort, aufgebaut wird ab Mitte der kommenden Woche.

Die Ortsdurchfahrt wird in diesem Jahr für die Kirmes gesperrt und zwar vom kommenden Donnerstag (29. September) um 0 Uhr bis spätestens 4. Oktober (Dienstag) um 12 Uhr. „Wir schließen die Straße, weil wir aufgrund des Neubaus des Bürgerzentrums einen etwas eingeschränkten Platz haben“, erklärt Dagmar Hilgenbrink. Die Sperrung beginnt und endet an der Einfahrt zur Felix-Fraling-Straße und am Kreisverkehr an der Grevener Straße. Anwohnerinnen und Anwohner der Wehrstraße und der Pröbstingstraße kommen aber noch nach Hause. Die offizielle Umleitung führt über die Umgehungsstraße.

Bei den Karussells und Buden können sich die Nordwalder auf Altbekanntes freuen: Vom Autoscooter, über Powerexpress, Scheibenwischer, Break Dance und Flying Star bis zu Kinderkarussells ist wieder alles dabei, ebenso wie die üblichen Getränke- und Imbissstände. Damit steht einer Kirmes wie vor der Pandemie kaum mehr etwas im Wege.

Die Vorfreude steigt

Einige fiebern dem Start vielleicht schon entgegen. „Es freuen sich fast alle“, hat Dagmar Hilgenbrink festgestellt. Der Herbstrummel bei Hidding sei eine gute Lösung für die Corona-Jahre gewesen, sagt die Ordnungsamtsleiterin: „Aber das war keine echte Kirmes.“ So wie die Nordwalder sie kennen, mit Bier genauso wie mit Karussells und vor allem mit dem Treffen und Zusammensein mit Bekannten.