Endlich wieder Gemeinschaft

Die Seniorinnen und Senioren beteten zunächst den Kreuzweg, ehe sie im Pfarrsaal zum Kaffeetrinken zusammenkamen. In der kommenden Woche steht die Frühlingsfahrt an.

Gemeinsam mit Pastoralreferent Jonas Born hat die Seniorengemeinschaft den Kreuzweg in der Pfarrkirche gebetet und sich so auf das bevorstehende Osterfest vorbereitet. Im Anschluss trafen sich alle zum gemeinsamen Kaffeetrinken im Pfarrsaal. Klaus Allendorf konnte nach langer Coronapause 50 Seniorinnen und Senioren begrüßen. Er stellte das weitere Vorhaben der Seniorengemeinschaft in diesem Jahr vor.

Das Kartenspielen mittwochs von 14 bis 17 Uhr im Pfarrsaal findet bereits wieder statt. Der Bingonachmittag am zweiten Dienstag im Monat soll ab dem 10. Mai starten. Der Spielenachmittag wird ebenfalls wieder veranstaltet und zwar an jedem vierten Dienstag im Monat. Beide Veranstaltungen finden coronabedingt nicht im St.-Augustinus-Altenzentrum, sondern im Pfarrsaal statt.

Frühlingsfahrt nach Horstmar

Wegen gewaltiger Preiserhöhungen können die Wallfahrt nach Banneux im Juni und auch die Tagesfahrt im Juli leider nicht stattfinden, schreibt die Seniorengemeinschaft im Pressetext. Alle anderen Veranstaltungen, Infonachmittage, Einkehrnachmittage, Frühstücke nach dem Gottesdienst wie auch die Halbtagesfahrten werden angeboten.

Die Frühlingsfahrt ist am 21. April (Donnerstag). Die Fahrt geht zum Schweinemuseum nach Horstmar, dort gibt es eine Führung und Kaffee und Kuchen. Abfahrt ist um 14 Uhr beim ehemaligen Busbetrieb Erfmann. Als weitere Haltestellen werden der alte ZOB und der neue Busbahnhof angefahren. Anmeldungen für die Fahrt sollen telefonisch bei Waltraud Plagge unter Telefon 98 79 2 oder bei Klaus Allendorf unter Telefon 95 72 95 erfolgen. Der Vorstand freut sich, endlich wieder mit den Senioren bei den verschiedenen Veranstaltungen Gemeinschaft zu erfahren.