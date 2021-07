Entspannung an den Teststellen

Während das DRK den Betrieb seiner Teststelle bereits reduziert hat, hat die Teststelle des PMC Sicherheitsdienstes an der Gildestraße 4 weiter die gleichen Öffnungszeiten. Eines ist bei beiden gleich: Die Zahl der Testpersonen ist zuletzt gesunken. Das wirft Fragen auf, wie es künftig weitergeht.

Wer sich an der Gildestraße 4 auf Corona testen lässt, kann einfach im Auto sitzen bleiben. Dort gibt es eine Drive-In-Teststelle. Das DRK macht die Schnelltests im Rotkreuzheim.

Die niedrige Inzidenz macht‘s (noch) möglich – negative Coronatests mussten zuletzt weniger vorgezeigt werden als noch vor ein paar Wochen. Weder beim Einkaufen im Buchladen oder Kleidergeschäft noch beim Restaurantbesuch ist derzeit die Vorlage eines Tests nötig. Gleichzeitig steigt die Impfquote. An den beiden Corona-Teststellen in Nordwalde sind die Besucherzahlen deshalb gesunken. Während das DRK den Betrieb seiner Teststelle bereits reduziert hat und offen lässt, ob es im August weitergeht, hat die Teststelle des PMC Sicherheitsdienstes an der Gildestraße 4 weiter die gleichen Öffnungszeiten.