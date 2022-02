Erbensuppe aus dem Drive-In

Eigentlich ist jetzt die Zeit, in der sich die Karnevalsfeste der einzelnen Nordwalder Schützenfeste Woche für Woche abwechseln. Auch die Westeroder Schützengesellschaft fehlt nicht in diesem Reigen. Da aber auch in diesem Jahr coronabedingt kein Karnevalsfest stattfinden konnte, hatten sich die Mitglieder des Vorstands etwas ganz Besonderes ausgedacht – denn ganz verzichten wollte niemand.

Und so rückte kurzerhand das traditionelle „Würstchenholen“ in den Mittelpunkt des Geschehens, schreiben die Westeroder in einem Pressetext. Und damit keine jecke Schützenschwester und kein jecker Schützenbruder irgendeinem Risiko ausgesetzt wurde, ersetzte ein „Erbensuppe-Drive-In“ den alljährlichen Gang durch die Bauerschaften.

260 Portionen verteilt

Auf dem Hof Hülsmann an der Hilgenbrinker Straße konnten die Mitglieder sich den beliebten Teller Erbsensuppe – selbstverständlich traditionell mit Mettwurst und Korn – ins Auto reichen lassen. Danach genossen sie im heimischen Wohnzimmer zumindest diesen Teil des schmerzlich vermissten Karnevalsfestes, so die Schützen weiter.

Eine Aktion, die begeisterte: Insgesamt 260 Portionen Suppe wurden gegen eine Spende in die Pkw gereicht. Mit 322,50 Euro konnte ein Teil des Geldes an den Freundeskreis Ghana der Pfarrgemeinde St. Dionysius für ein Brunnenprojekt in der Partnergemeinde weitergeleitet werden. Und auch an den musikalischen Teil hatten die Organisatoren gedacht. Den Abholer oder die Abholerin erwartete bei der Weiterfahrt am Schützenplatz des Vereins eine musikalische Einlage, die auch das „Wi willt so gern klein Wörstken hämen“ nicht vermissen ließ.