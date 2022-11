Erhöhung ist längst überfällig

Nordwalde

Tierhalterinnen und -halte müssen deutlich tiefer in die Tasche greifen, wenn sie mit ihrem Haustier zum Tierarzt gehen, weil am vergangenen Dienstag (22. November) eine neue Gebührenordnung für Tierärzte (GOT) in Kraft getreten ist. Die letzte grundlegende Überarbeitung dieser Verordnung liegt mittlerweile mehr als 20 Jahre zurück. Die Kleintierpraxis Nordwalde hält die neue GOT für längst überfällig, weil sich beispielsweise die Behandlungsmethoden verändert hätten und kostspieliger geworden seien.

Von Matthias Lehmkuhl