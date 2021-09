Erneut eine Kirmes-Alternative

Für alle Kirmesfreunde gibt es auch in diesem Jahr eine Alternative zur ausgefallenen Oktoberkirmes. Auf dem Gelände an der Gildestraße 8 öffnet an zwei Wochenenden mit dem „Nordwalder Herbstrummel“ wie im Vorjahr ein Pop-up-Freizeitpark.

Pop-Up-Freizeitpark öffnet an zwei Wochenenden

Auf den Musikexpress können sich Kirmesfreunde auch in diesem Jahr freuen: An zwei Wochenenden öffnet der Nordwalder Herbstrummel auf dem Gelände von Hidding Events an der Gildestraße 8 seine Pforten.

Zum zweiten Mal hat die Corona-Pandemie die Herbst-Kirmes im Ortskern unmöglich gemacht, zum zweiten Mal wird es aber eine Alternative geben: Auf dem Gelände von Hidding Events öffnet wie im Vorjahr an zwei Wochenenden ein Pop-up-Freizeitpark. Der „Nordwalder Herbstrummel – Der Kirmespark an der Igel-Alm“ lockt vom 24. bis 27. September (Freitag bis Montag) und vom 30. September bis 3. Oktober (Donnerstag bis Sonntag) Besucherinnen und Besucher auf das Gelände an der Gildestraße 8.

„Den Original-Kirmesmontag können wir nicht mitnehmen, weil die Schausteller am Sonntag abbauen müssen“, sagt Maria Hidding. Dann ziehen sie mit ihren Fahrgeschäften und Buden weiter. Dennoch: Wer schon wieder darauf gewartet hat, Karussell zu fahren und kirmestypisches Essen wie Crêpes oder gebrannte Mandeln zu essen, darf sich freuen: Der Freizeitpark wird ähnlich aufgebaut sein wie im Vorjahr. Es gibt aber ein neues Fahrgeschäft. Ein circa 40 Meter hohes Kettenkarussell und ein großer Breakdance ergänzen die anderen Klassiker wie Musikexpress, Twister und Autoscooter. Zudem stehen Buden auf dem Gelände. In der Mitte wird es wieder einen Gastronomie-Bereich geben.

Ein Hauch von Kirmes ist da

Der Eintritt zum Kirmespark kostet einen Euro. Die Fahrgeschäfte müssen extra bezahlt werden. Auf dem Gelände muss keine Maske getragen werden, beim Karussellfahren und Schlange stehen schon, sagt Philipp Heitmann vom Schaustellerverband Münsterland. „Es ist noch nicht wieder ganz wie Kirmes, aber ein Hauch davon ist da.“ Die Freizeitparks in Münster oder Greven seien zuletzt gut besucht gewesen. „Das sind keine Einnahmen wie zur Kirmes“, sagt Heitmann, weil die späten Abendstunden fehlen, in denen sonst gut verdient wurde. Aber die Schausteller seien froh, dass überhaupt etwas möglich ist.

Die Gemeinde Nordwalde weist darauf hin, dass ab dem kommenden Dienstag (21. September) die Parkplätze an der Pröbstingstraße, am alten Rathaus und am ehemaligen ZOB gesperrt sein werden. Denn die ersten Aufsteller des Pop-Up-Freizeitparks werden anreisen und dort ihre Fahrgestelle abstellen.

Der Nordwalder Herbstrummel hat vom 24. bis 27. September und vom 30. September bis 3. Oktober geöffnet und zwar zu folgenden Zeiten: donnerstags, freitags, samstags und montags von 14 bis 22 Uhr sowie sonntags von 11 bis 22 Uhr. Der Biergarten zur Igel-Alm bleibt an den beiden Wochenenden geschlossen.