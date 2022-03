Erst mal in Sicherheit

Vor ein paar Tagen waren sie noch in der Ukraine, nun sind Olena Storcheus und ihre Kinder Anna und Artem in Nordwalde. Hinter ihnen liegt eine beschwerliche Flucht. An der polnischen Grenze hatte das Nordwalder Ehepaar Natalia Shevchenko und Stefan Emmerich ihre Freunde abgeholt.

Flüchtlinge aus der Ukraine kommen in Nordwalde an

Anna und Artem haben am 24. August Geburtstag, einem symbolischen Datum für ihr Heimatland, es ist der Unabhängigkeitstag der Ukraine. Der Angriffskrieg von Wladimir Putin bedroht nicht nur die Unabhängigkeit des Landes, sondern auch das Leben von Ukrainerinnen und Ukrainern. Am Mittwochnachmittag sitzen die beiden 14-Jährigen Anna und Artem deshalb gemeinsam mit ihrer Mutter Olena Storcheus an einem Esstisch in einem Nordwalder Wohnhaus. Hinter der Familie liegt die Flucht aus ihrer Heimatstadt Kryvyi Rih in der südlichen Ukraine.