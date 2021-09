Es gibt noch Redebedarf

Sechs Häuser sollen in einem Nachverdichtungsprojekt in der Ortsmitte gebaut werden. Mit dem vorgestellten Vorentwurf des Bebauungsplans sind nicht alle einverstanden.

Bei dem geplanten Nachverdichtungsprojekt zwischen Bahnhofstraße, Wehrstraße und Felix-Fraling-Straße gibt es noch Redebedarf. In der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am Dienstagabend brachten Nachbarinnen und Nachbarn Sorgen vor, aber auch die Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitiker wollen noch Fragen klären. Die bereits im Planungs-, Bau-, Verkehrs- und Umweltausschuss vorgestellten Anträge der Grünen verwies der Ausschuss deshalb in die Fraktionen. Mit der Mehrheit der CDU stimmte der Hauptausschuss für den Vorentwurf des Bebauungsplans. Grüne und UWG votierten dagegen, SPD und FDP enthielten sich. Ihre weitere Zustimmung knüpfte die CDU aber an Bedingungen.