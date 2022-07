„Es hat sich gelohnt“

Aus Frankreich waren Chöre angereist, aus Polen und Schweden ebenso – und aus Nordwalde: Die Mädchenkantorei der Kirchengemeinde St.Dionysius hat am internationalen Chorfestival Pueri Cantores teilgenommen, das diesmal in Florenz stattfand.

Mädchenkantorei nimmt am Chorfestival Pueri Cantores in Florenz teil

Die Mädchenkantorei der Kirchengemeinde St. Dionysius ist in der vergangenen Woche nach Florenz gereist, wo sie am

Temperaturen um die 38 oder 39 Grad? Die erleben die Chorsängerinnen der Nordwalder Mädchenkantorei und Chorleiter Thorsten Schlepphorst nicht nur in diesen Tagen in Deutschland, sondern kennen sie schon aus der vergangenen Woche. Am Dienstag waren die sechs Mädchen mit Schlepphorst und einer Betreuerin nach Italien aufgebrochen. Ihr Ziel: das internationale Chorfestival Pueri Cantores, das diesmal in Florenz stattfand.