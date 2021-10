Fahrer im Lkw eingeklemmt

Eine im Lkw eingeklemmte Person musste die Nordwalder Feuerwehr am Donnerstag befreien. Um 11.14 Uhr waren die Kameraden zu dem Unfall ins Suttorf, Höhe Feld‘s Kurve, gerufen worden. Bei ihrem Eintreffen fand die Feuerwehr einen im Graben liegenden Container-Lkw. Der Fahrer war im Fahrerhaus eingeklemmt und ansprechbar, teilen die Kameraden mit. Zudem sei der Tank aufgerissen gewesen, sodass der Diesel in den Graben lief.

Die Feuerwehr stabilisierte zunächst das Fahrzeug, schuf eine Zugangsöffnung zum Fahrer und stellte den Brandschutz sicher. Anschließend wurde in Absprache mit der Notärztin die Rettung des Fahrers durch die Windschutzscheibe eingeleitet. Hierzu wurde die Windschutzscheibe des Lkw herausgenommen und dann mithilfe von hydraulischem Rettungsgerät das Lenkrad entfernt, so die Feuerwehr weiter. Der Patient konnte so zur weiteren Versorgung an den Rettungsdienst übergeben werden.

Diesel läuft aus

Zum Umpumpen des sich noch im Tank befindlichen Diesels wurden die ABC-Kräfte der Feuerwehr Emsdetten nachgefordert. Der Diesel wurde von dem Kameraden aus der Nachbarkommune mit einer Gefahrgutpumpe in ein anderes Fass umgepumpt. Zudem wurde die Untere Wasserbehörde angefordert, um sich um den ins Erdreich gelaufenen Diesel zu kümmern. Abschließend konnte die Einsatzstelle an die Polizei übergeben werden.

Die Landesstraße 559 war während des Einsatzes komplett gesperrt. Die Feuerwehr Nordwalde war mit drei Fahrzeugen und 27 Einsatzkräften bis 13 Uhr im Einsatz. Die Kameraden aus Emsdetten waren mit drei Fahrzeugen und zwölf Einsatzkräften nach Nordwalde gekommen.