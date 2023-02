Familien bei Einschulung unterstützen

Nordwalde/Altenberge

Einschulung – ein großer Schritt für Kinder, verbunden mit Aufregung und Freude. Was aber, wenn die Familienkasse so knapp ist, dass die Anschaffung von Schulmaterialien die Eltern finanziell herausfordert? Hier springt die evangelische Kirchengemeinde in die Bresche und übernimmt notwendige Anschaffungen. Mittlerweile ist aber eine Grenze erreicht: „Es ist so viel geworden, dass wir das gar nicht mehr alleine stemmen können“, sagt Wilfried Löwen, einer der Verantwortlichen.