Farbenfroher Unterricht

Einen Ausflug in die Welt der Chemie machten die Viertklässlerinnen und Viertklässler der Gangolfschule und der Wichernschule am Freitagmorgen. Kleine Experimente kennen die Grundschüler aus dem Sachunterricht, der klassische Chemieunterricht wird aber erst in der weiterführenden Schule angeboten. Bei der vierten Ausgabe der Kinder-Uni an der Kardinal-von-Galen-Gesamtschule konnten die Schüler das Hantieren mit Reagenzglas und Pipette nun schon mal ausprobieren. Das Thema lautete „Chemie treibt‘s bunt“.

Die KvG-Lehrerinnen Laura Höner und Monika Schulte hatten eine farbenfrohe Unterrichtsstunde vorbereitet. Was passiert, wenn man Rotkohlsaft mit Zitronensaft, Seife oder Soda mischt? Das erläuterten die KvG-Lehrerinnen nicht einfach, sondern durften die Grundschüler selbst austesten. Zunächst mussten die Mädchen und Jungen aber erst mal die Frage beantworten, wie aus dem Rotkohl überhaupt Saft gewonnen wird. Die Arbeit hatte Laura Höner zuvor schon erledigt, sodass der Rotkohlsaft gleich auf jedem Tisch bereit stand. „Das ist ein Allroundtalent, unser Rotkohl, auch aus chemischer Sicht“, sagte Höner.

Vorsichtig füllten die Schülerinnen und Schüler die Reagenzgläser mit Rotkohlsaft. Foto: Vera Szybalski

Neben dem Rotkohlsaft hatten die Grundschüler noch sechs Reagenzgläser auf jedem Tisch stehen, gefüllt waren sie mit Zitronensaft, Wasser, Seife, Natron, Waschmittel und Soda. Zwei Pipetten voll mit Rotkohlsaft füllten die Schüler in jedes Reagenzglas – und sahen, wie sich die Flüssigkeiten schnell färbten. Mit dem Rotkohlsaft wurde beispielsweise aus dem zuvor gelben Zitronensaft eine rote Flüssigkeit, weil dieser sauer ist, die neutrale Seifenlösung färbte sich blau und das alkalische Soda in ein helles grün, wenn es länger steht wird es gelb.

„Was passiert, wenn ich zu dem Neutralen Zitronensaft hinzugebe“, fragte Laura Höner die Viertklässler, die erst ihre Vermutungen äußerten und es dann gleich ausprobieren konnten. Die Lösung färbte sich pink. Danach testeten die Schüler, welche Farbe zu sehen ist, wenn Soda dem Zitronensaft zugefügt wird. „Gibt man Säure hinzu, wird es rot. Gibt man Lauge hinzu, wird es eher grün“, sagte Höner.

KvG-Lehrerin Laura Höner zeigt die Reagenzgläser mit den verschiedenen Flüssigkeiten. Foto: Vera Szybalski

Zum Abschluss prüften die Viertklässler, was geschieht, wenn Zitronensaft in die gelb-gefärbte Sodalösung getropft wird. Überraschenderweise blieb die Flüssigkeit gelb. „Entgegen unserer Vermutung tut sich gar nichts“, sagte Höner. Das habe etwas mit den Farbstoffen zu tun. Die Struktur ist so aufgebrochen, dass dies nicht mehr rückgängig gemacht werden kann. Mehr über die chemischen Hintergründe lernen die Schüler dann in den nächsten Jahren.