Kellerbrand schnell gelöscht

Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte ein noch größerer Schaden verhindert werden. An der Feldstiege kam es am Sonntagmorgen zu einem Kellerbrand. Mehrer Personen konnten rechtzeitig das Haus verlassen und blieben unverletzt.

Großeinsatz für die Freiwillige Feuerwehr am Sonntag in der Früh: Um 5.14 Uhr wurden die Einsatzkräfte zu einem Kellerbrand an die Feldstraße gerufen. Als die Feuerwehrleute am Einsatzort eintrafen, drang bereits dichter Qualm sowohl aus der Haustür als auch aus dem Kellereingang eines Reihenhauses. „Es brannte im Keller und das Feuer drohte, sich auf das Erdgeschoss auszubreiten“, heißt es in einem Bericht von Jan Brinkmann.