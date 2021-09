Feuerwehr benötigt mehr Personal

Nordwalde

Die Fortschreibung des Brandschutzbedarfplans bis 2026 und die daraus resultierende geplante Erweiterung des 20 Jahre alten Feuergerätehauses an der Grevener Straße wurden am Dienstagabend in der Sondersitzung des Rates vorgestellt.

Von Matthias Lehmkuhl