Feuerwehr ist sensibilisiert

Die Waldbrandgefahr im Münsterland ist aktuell hoch, auch in Nordwalde. Die Feuerwehr ist vorbereitet und weiß genau, was im Ernstfall zu tun ist.

Der Waldbrandgefahrenindex des Deutschen Wetterdienstes für Dienstag und Mittwoch leuchtet in vielen Teilen Deutschlands in Rot oder sogar in Dunkelrot – den beiden höchsten Stufen. Vorsicht herrscht deshalb auch bei der Nordwalder Feuerwehr, die sich vorbereitet hat. „Wir sind sensibel für dieses Thema“, sagt Wehrleiter Matthias Lenfort. „Gerade was Flächenbrände angeht. Letztendlich sind wir aber immer einsatzbereit.“