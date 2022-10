Für die Augen und die Ohren

„Hoffnungslichter“ ist der Musikabend im Bagno-Konzertsaal überschrieben, der am 20. November im Bagno-Konzertsaal stattfindet.

Freuen sich auf die Konzerte mit dem Titel „Hoffnungslichter“ am 20. November (Sonntag) im Bagno-Konzertsaal (v.l.): der „Mach was“-Vorstand um Stefan Kellermann, Frank Wienker, Udo Fastermann, Leonie Kellermann und Bernd Beenen.

Stille Nacht ja, aber dennoch ganz anders soll es werden. Der Kulturverein „Mach Was“ ist wieder kreativ geworden. „Es soll schon der tiefe Sinn der Erlösung, die wir alle brauchen, dargestellt werden“, stellte Bernd Beenen, der musikalische Leiter von „Mach Was“ klar. Am 20. November (Sonntag) wird es ein Konzert im barocken Bagno-Konzertsaal geben mit dem Titel „Hoffnungslichter“. Musik und Texte stammen von Beenen. Geplant war das Konzert schon länger, musste aber immer wieder wegen Corona verschoben werden.

„Mach was“

Es werden die Chöre des Kulturvereins singen, der Männergesangverein Rheingold sowie die Solisten Simone Große-Burlage und Mathias Fischer. Es wird auch ganz klassisch ein Streichquartett dabei sein, Holzbläser, Gitarren und Klavier. Eigentlich sollte es ja eine besondere Weihnachts-CD zum 20-jährigen Bestehen des Vereins vor zwei Jahren werden. „Das wird im nächsten Jahr nachgeholt“, erzählt Beenen.

Doch nicht nur Musik auf die Ohren, sondern auch Gemälde für die Augen wird es am 20. November geben. Frank Wienker vom Vorstand „Mach Was“ hat bereits neun großformatige Bilder fertig. Sie orientieren sich wie auch die Musik an vier Themenkreisen nach Theorien des Psychiaters und Philosophen Karl Jaspers. Staunen, Zweifeln, Umkreisen, Hoffen, heißt es da. Das soll durch die Bilder und Musik ausgedrückt werden. „Daher auch der Name Hoffnungslichter für das Projekt“, betonen Beenen und Wienker.

Großformatige Bilder

Die Eintrittskarten zum Preis von acht Euro können ab sofort bei Buch&Mehr erstanden werden. Es gibt zwei Aufführungen – um 15 und um 17 Uhr. Besonders gefreut hat sich „Mach Was“ über die Förderung durch den Kreis Steinfurt, die Volksbank-Nord und die Kreissparkasse Steinfurt. Der Erlös ist für das Kinderhospiz „Königskinder“ gedacht.