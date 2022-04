Gelebte Gemeinschaft

Endlich wieder volles Haus und Zeltboden unter den Füßen: Die Nordwalder Landjugend ist am Freitag mit einem Galaabend in ihre Jubiläumsfeier zum 75-jährigen Bestehen gestartet. Und was für ein Start in das Wochenende es war: Egal, ob ihre aktive Zeit in der KLJB schon länger zurückliegt oder sie erst seit Kurzem Mitglied sind, alle Gäste feierten gemeinsam die Landjugend – nicht zuletzt mit einem Trinkspruch, der zum heimlichen Star des Abends avancierte und unter anderem eines versicherte: „Die Landjugend Nordwalde wird nie untergehn.“

