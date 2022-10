Gelungene Integration beeindruckt die Gäste

Als durchaus gelungen, darf der „Tag der offenen Tür“ bezeichnet werden, der am Samstag in die Kardinal-von-Galen-Schule lockte. Dort ließen sich die kleinen und großen Besucherinnen und Besuchervom reichhaltigen Angebot überzeugen.

Passend zum Thema „Halloween“ präsentierte der Bereich Hauswirtschaft, was er alles an Häppchen zaubern kann

Ja was ist denn bloß eine DaZ-Klasse? Am Samstag gab es beim „Tag der offenen Tür“ in der Kardinal-von-Galen-Gesamtschule in Nordwalde nicht nur dazu reichlich Informationen. So sind in dieser „Deutsch als Zweitsprache“ Klasse Schüler und Schülerinnen aus neun Ländern. Je nach Lernniveau treffen sich die Lernenden aus Kamerun, Afghanistan, Iran, Syrien, Ukraine, Albanien, Kosovo, Griechenland und Türkei ein bis dreimal die Woche, um Deutsch zu lernen.

„Ansonsten sind sie in ihren Stammklassen. Das ist auch wichtig zur Integration“, bekräftigt Lehrer Ulrich Gausling, der zusammen mit Johanna Drees die Leitung hat. Dabei kommt es allen zugute, dass Gausling selber fließend fünf Sprachen spricht und noch weitere in Ansätzen.

Als eine der Schulführungen den Raum betritt, ist Hila so mutig, vor allen Leuten ihr spezielles Lieblingsgericht mit Huhn auf Deutsch zu erklären. Auch die anderen Kinder und Jugendlichen hatten Informationstafeln zu ihren Herkunftsländern geschrieben und Fotos von landestypischen Gerichten gemacht.

Ums Essen ging es auch in der Küche. Passend zum Thema „Halloween“ präsentierte der Bereich Hauswirtschaft, was sie alles an Häppchen zaubern können. Kürbismarmelade, Paprikamonster, Muffins mit gruselig aussehendem „Würmerbelag“ oder einfach nur kleine Brötchen für die Party waren im Angebot.

„Ich habe übrigens immer noch Rezepte von hier aus meiner Schulzeit, die ich heute noch koche“, lobte eine Mutter, die mit ihren Kindern an einer der Schulführungen teilnahmen. Natürlich durfte gekostet werden, und wem es geschmeckt hatte, der konnte sich auch gleich die ausgedruckten Rezepte mitnehmen.

Aus einem anderen Raum kamen flotte Töne. Dort zeigte die Musikklasse, was schon nach kurzer Zeit an gemeinsamem Wohlklang erschallen konnte. Wie interessant und auch nützlich sogar Latein ist, konnten die Besucherinnen und Besucher beim römischen Radmühlespiel sehen. In allen Bereichen demonstrierten die Schülerinnen und Schüler, warum sie gerne zur KvG-Gesamtschule gehen.