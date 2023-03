Gemeinde Nordwalde ist auf Spurensuche

Nordwalde

Für Nordwalder Opfer der NS-Euthanasie könnten Stolpersteine im Ort verlegt werden. Die Gemeinde hat sich an den Landschaftsverband Westfalen-Lippe gewandt und will Patientenakten einsehen. Noch steht der Prozess aber am Anfang.

Von Vera Szybalskiund