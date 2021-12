Gemeinde setzt auf Elektromobilität

Wenn Stefan Schlätker in seinem neuen Dienstwagen sitzt, muss er manchmal noch überlegen, ob der Motor überhaupt läuft. Denn anders als sein früherer Wagen ist der Goupil G6 ein Elektroauto – und macht dementsprechend wenig Geräusche. Daran muss sich der Mitarbeiter des Nordwalder Bauhofs noch gewöhnen, ansonsten ist er nach sechs Wochen mit dem neuen Gefährt schon überzeugt davon. Die Leistung stimmt, das Laden ist kein Problem. „Und er sieht auch gut aus“, sagt Schlätker.

Der Goupil G6 ist das dritte E-Auto, das die Gemeinde angeschafft hat. Mit Fördergeldern aus dem Programm „Kommunaler Klimaschutz NRW“ stellt sie ihren Fuhrpark nach und nach auf E-Mobilität um. Bereits seit August vergangenen Jahres nutzen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung einen Renault Zoe. Zuvor hatten sie bereits zwei E-Fahrräder und ein E-Lastenrad erhalten.

Vier Wallboxen zum Laden

Das Bauhof-Team fährt seit dem Frühjahr einen Renault E-Kangoo und jetzt auch den Goupil. Im kommenden Jahr soll noch ein Mannschaftswagen für die Feuerwehr zum Fuhrpark stoßen. Für jedes neue E-Auto schafft die Gemeinde einen ihrer bisherigen Dienstwagen ab. „Wir haben ganz unterschiedliche Elektrofahrzeuge“, sagt Klimaschutzmanagerin Vera Edeling. Passend zu der jeweiligen Aufgabe, die sie erfüllen sollen: Während der Renault Zoe ein Kleinwagen ist, handelt es sich bei dem E-Kangoo um einen Kleintransporter und bei dem neuen Goupil um ein Nutzfahrzeug.

Um die eigenen E-Fahrzeuge laden zu können, sind zudem vier 22KW-Wallboxen gekauft worden: eine für die Hauptstelle der Verwaltung, eine für den Bauhof mit zwei Ladepunkten, eine für das Feuerwehrgerätehaus und eine für das Abwasserwerk. Die Wallboxen werden mit zertifiziertem Ökostrom gespeist.

„ »Man kann fast eine Tonne zuladen.« “ Norbert Schröer

Die Gesamtkosten für die Elektrifizierung des kommunalen Fuhrparks betragen rund 350 000 Euro. Nordwalde erhält eine Förderung von 90 Prozent, also gut 320 000 Euro. Der Goupil kostete knapp 83 000 Euro. Durch das Projekt sollen CO 2 -Emissionen reduziert und Energie eingespart und damit konkret etwas für den Klimaschutz vor Ort getan werden. Die Gemeinde will mit dem Projekt als Vorbild für die Bürgerinnen und Bürger sowie die örtlichen Unternehmen dienen und für das Thema Elektromobilität sensibilisieren.

Die Mitarbeiter des Bauhofs überzeugt ihr neues E-Auto nicht nur mit dem Klimaschutz-Aspekt, sondern auch mit Leistung. „Man kann fast eine Tonne zuladen“, sagt Bauhof-Leiter Norbert Schröer. Mit einem Anhänger können weitere 1,7 Tonnen transportiert werden. In der Praxis sieht das dann beispielsweise so aus: Auf den Anhänger lädt Stefan Schlätker den Rasenmäher. Das gemähte Gras kippt er auf die Ladefläche und kann mit allem weiterfahren. Die Arbeit sei mit dem neuen Wagen leichter geworden, sagt Schlätker. Der Goupil sei zudem wartungsärmer und ziehe gut an.

Auto erfüllt den Zweck

Die Reichweite des Goupil G6 von etwa 130 Kilometer genügt. „Hier geht es ja mehr darum, von A nach B zu kommen“, beschreibt Bürgermeisterin Sonja Schemmann den Zweck des Autos, mit dem Schlätker vor allem im Gemeindegebiet unterwegs ist. Etwa alle drei Tage werde der Wagen voll geladen. Durch die zwei Ladepunkte kann das Bauhof-Team beide E-Autos gleichzeitig laden. Auch mit dem Kangoo, der bereits seit einigen Monaten im Einsatz ist, ist Norbert Schröer „sehr gut zufrieden“.