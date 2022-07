Gemeinde sucht weiter nach freien Wohnungen

Flüchtlinge: Rund 70 Ukrainer zurzeit in Nordwalde

Flüchtlinge aus der Ukraine: Rund 70 von ihnen leben zurzeit in der Gemeinde Nordwalde.

„Es ist im Moment ein Kommen und Gehen“, sagt Dagmar Hilgenbrink von der Gemeinde Nordwalde zur Situation der Ukraineflüchtlinge vor Ort. Zehn von ihnen seien in der vergangenen Woche in Nordwalde angekommen, andere seien trotz des Kriegs in ihr Heimatland zurückgekehrt.

Sprachkurse

Aktuell lebten rund 70 Menschen in der Gemeinde. – 19 von ihnen, für die die Verwaltung (noch) keine Unterkünfte gefunden hat, wohnen in einem der Gemeinde gehörenden Haus in der Bauerschaft Scheddebrock. „Wir suchen weiter nach Wohnraum“, sagt Hilgenbrink und bittet darum, sich bei ihr zu melden, wenn Räume vermietet werden können.

„Die Flüchtlinge bekommen Unterstützung jeder Art“, so Hilgenbrink. Finanzielle Hilfe erhalten sie über Asylbewerberleistungen oder SGB II (Hartz IV). Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Gemeinde begleiten die Menschen aus der Ukraine auf ihren Wegen zu anderen Ämtern oder zum Dolmetscher.

Damit sie auf diesen möglichst schnell nicht mehr angewiesen sind, nehmen sie an von der Gemeinde organisierten Sprachkursen teil.

Freizeitangebote

Darüber hinaus gibt es Freizeitangebote, etwa das wöchentliche Frauencafé, an dem nicht nur Ukrainerinnen, sondern auch Flüchtlingsfrauen aus anderen Ländern teilnehmen können.

Auch für die Kinder gibt es Abwechslung: In den Sommerferien bietet die Gemeinde wöchentlich einmal eine Fahrt für Mädchen und Jungen an, die sie beispielsweise zum Streichelzoo nach Saerbeck führt oder vor Ort zur Schäferei Reckfort.