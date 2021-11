Gemeinsames Fest kann kommen

Mit 28 Ja-Stimmen bei zwei Gegenstimmen sprachen sich die Bürgerschützen am Samstag für ein gemeinsames Schützenfest im nächsten Jahr aus. Der zweite Vorsitzende Michael Kriens begrüßte die Mitglieder und erinnerte kurz an die letzte noch „normale Veranstaltung“, die die Bürgerschützen veranstalten konnten. „Das Karnevalsfest 2020 haben wir noch gefeiert“, so Kriens

Frauenschützen

Anschließend erläuterte er den Ablauf eines gemeinsamen Schützenfestes von Männerschützen, Frauenschützen und Bürgerschützen, wie ihn die Männerschützen bereits kürzlich vorgestellt hatten (wir berichteten). „Dem Konzeptentwurf, der noch nicht in Stein gemeißelt ist, haben die Frauenschützen bereits mit großer Mehrheit zugestimmt“, betonte Kriens. Im Grunde sei der Ablauf ihrem eigenen Fest sehr ähnlich. Da das Rathaus als Ort der Proklamation nicht mehr existiere, werde man jetzt auf die Nordseite des Kirchplatzes ziehen, um die Majestäten auszurufen.

Männerschützen

Die Arbeitsgruppen „Kassierer“ und „Offiziere“ hätten schon gut zusammengearbeitet und fast alles geregelt. Schön wäre eine AG Festschmuck, die sich Gedanken mache, wie man die Vereinsfarben Grün-Weiß-Gelb-Blau zusammen bringt.

König

Kritik gab es nur wenig. Warum denn nur ein Königspaar aus allen drei Vereinen gekürt würde, wollte jemand wissen. Die Antwort war nachvollziehbar. „Dann gibt es doch eher jemanden, der den König oder die Königin macht und wir haben nicht das Problem wie die Männerschützen vor wenigen Jahren, die überhaupt keinen König gefunden hatten“, sagte ein Mitglied am Samstag. Die Zustimmung folgte schnell.