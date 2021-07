„Genau das, was ich gesucht habe“

Nordwalde

Der „Dorfsheriff“ nimmt Abschied: Nach sieben Jahren in Nordwalde geht Bezirksdienstbeamter Uli Dütsch in den Ruhestand. Am Mittwoch hatte er seinen letzten Arbeitstag. Über seine Zeit in Nordwalde sagt er: „Etwas Besseres hätte ich mir nicht vorstellen können.“

Von Vera Szybalskiund