Glanzlichter überall im Ort

Viele Nordwalderinnen und Nordwalder haben schon vor Wochen eine grüne Tanne in einen leuchtenden Baum verwandelt. Die Werbegemeinschaft und der Arbeitskreis Faire Woche hatten 100 Weihnachtsbäume verteilt – und ziehen jetzt eine positive Bilanz.

Auf dem Bispinghof steht auch in diesem Jahr wieder ein Weihnachtsbaum, diesmal auf einer kleinen Insel in der Gräfte.

Manche haben schon vor ein paar Tagen Lichterketten angebracht, Kugeln, Sterne und Schleifen aufgehängt, andere schmücken erst an Heiligabend ihren Tannenbaum. Eine ganze Reihe an Nordwalderinnen und Nordwaldern hat aber schon vor Wochen eine grüne Tanne in einen leuchtenden Baum verwandelt: Die Nordwalder Werbegemeinschaft und der Arbeitskreis Faire Woche haben im zweiten Corona-Winter bei der Aktion „Nordwalde zum Leuchten bringen“ erneut 100 Weihnachtsbäume kostenlos verteilt.