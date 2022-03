Glaubwürdig wirtschaftende Gemeinde

Vor zweieinhalb Jahren ist die Pfarrei St. Dionysius als „Öko-Faire Kirchengemeinde“ nach dem Umweltmanagementsystem „Zukunft einkaufen – Glaubwürdig wirtschaften“ ausgezeichnet worden. Am Samstagabend ist nun im Verlauf eines Gottesdienstes in der Pfarrkirche die Rezertifizierung erfolgt. Wie schon im Oktober 2019 hat Thomas Kamp-Deister, Projektleiter „Zukunft Einkaufen im Bistum Münster“, die Lobrede gehalten.

Zunächst wendete sich Kamp-Deister an die Gottesdienstbesucherinnen und –besucher mit einem Appell gegen den Krieg in der Ukraine: „Es geht in der Grundfrage um die Verantwortung für den Frieden, die Gerechtigkeit und die Bewahrung der Schöpfung. Die Bürger der Ukraine zeigen Verantwortung.“ Die höchste Angelegenheit des Menschen sei heute, wie er dazu beitragen könne, die Schöpfung zu bewahren und sich selbst darin als ein glückliches, begnadetes Geschöpf mit anderen Geschöpfen zu erfahren. „In Nordwalde gibt es Menschen, die sich der Verantwortung verschrieben haben. Das beweist die Rezertifizierung von ‚Zukunft einkaufen – glaubwürdig wirtschaften im Bistum Münster‘. Dieser Entschluss des Pfarreirates macht deutlich, dass die Bürger von Nordwalde Interesse haben, ihre Gemeinde weiterzuentwickeln“, sagte Thomas Kamp-Deister. Er zählte die Kriterien auf, die die Kirchengemeinde umsetzen will oder bereits umgesetzt hat. Dazu gehören beispielsweise: Blumenschmuck und Verköstigung bei Veranstaltungen aus fairem oder regionalem Handel, Gemüseanbau und Ernte in den Kitas, Gestaltung und Nutzung eines eigenen Lehrpfades oder auch die Vermeidung von Einweggeschirr und Einwegflaschen. Kamp-Deister abschließend: „Gerne zeichne ich Sie für Ihr Engagement für Frieden, Gerechtigkeit und die Bewahrung der Schöpfung hier und heute aus, im Auftrag des Weihbischofs Dr. Christoph Hegge.“