Große Dütting löst Bösert ab

Wechsel im Vorstand des SPD-Ortsvereins Nordwalde: Nach zehn Jahren gab Annette Bösert den Vorsitz an David Große Dütting ab. „Ich war gern Vorsitzende“, versichert sie, „aber ich bin berufstätig und man muss auch jungen Menschen Raum lassen, sich parteipolitisch zu entfalten.“ Große Dütting ist 34 Jahre alt, verheiratet, hat zwei Kinder und ist seit 2021 Parteimitglied. Der studierte „Master of Public Health“ ist Berater im Gesundheitswesen bei einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft.

Auch Ewald Pölking stellte sich als stellvertretender Vorsitzender nicht wieder zur Wahl. An seine Stelle tritt Jens Lücke, verheiratet, ein Kind. Er arbeitet als Geschichtslehrer am Gronauer Gymnasium. Der neue Vorsitzende und sein Stellvertreter möchten unter anderem den Bereich Kommunikation, insbesondere die Öffentlichkeitsarbeit, weiterentwickeln, ebenso die Themen Familienpolitik und Wohnen.

Gast der Mitgliederversammlung am Dienstagabend im Forum der Kardinal-von-Galen-Gesamtschule war Landtagskandidat Stevens Gomes. Er ist Ratsmitglied der Stadt Greven, aktuell Vorsitzender des Sport- und Kulturausschusses. „Ich möchte eine Politik für die jüngeren Generationen machen, denn die Zukunft liegt in ihren Händen“, sagt er. „Ich verspreche nichts, aber jeder bekommt auf seine Fragen eine Antwort von mir.“ Der ÖPNV ist ihm, genau wie der Nordwalder SPD, ein besonderes Anliegen. „Bis Altenberge kann man per Bus im 20-Minuten-Takt fahren“, erläuterte Bösert, „doch ab Altenberge sind wir wie abgeschnitten. Wir können es seitens unserer Partei nicht vertreten, dass dieses Thema in der Verwaltung nicht priorisiert wird.“

Familienpolitik bleibt wichtiges Thema

Die SPD wird nicht müde, auf Veränderungsbedarf hinzuweisen, dort, wo er ihrer Ansicht nach nötig ist. In seinem Bericht über die Kommunalpolitik thematisierte der Fraktionsvorsitzende Hans-Ulrich Rhein noch einmal die Kostenexplosion beim Bau des Bürgerzentrums. Waren ursprünglich acht, neun Millionen Euro veranschlagt, sind es mittlerweile 12,5 Millionen plus/minus 30 Prozent. Sparmaßnahmen seien das Gebot der Stunde. Ist eine Vergrößerung der Fläche von 1600 auf 2000 Quadratmeter nötig, obschon in der allgemeinen Diskussion bereits gesagt wird, dass Büroflächen aufgrund des höheren Anteils von Home-Offices eher verringert werden könnten? Auch Tiefgarage und zusätzliche Unterkellerung stehen für die SPD noch immer auf dem Prüfstand. „Unsere Anträge werden nicht angenommen“, sagt Bösert, „dennoch arbeiten wir weiter konstruktiv mit und liefern Lösungsansätze.“

Die Nordwalder Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten wollen auch künftig Punkte thematisieren, die andere vielleicht als nicht so bedeutsam erachten. Besonders wichtig bleiben Familienpolitik und öffentlich geförderter Wohnraum, von dem es in der Gemeinde viel zu wenig gebe.