Die Mitgliederversammlung am Freitag nutzte der DRK Ortsverein nicht nur, um aus den verschiedenen Abteilungen zu berichten, sondern auch, um sich mit einem Grillabend bei allen zu bedanken, die in diesem schwierigen Jahr ehrenamtlich ihre Arbeitskraft zur Verfügung gestellt hatten. „Wir hatten ein volles Programm zu bewältigen“, betonte der Vorsitzende Christoph Brodesser bei der Begrüßung. Er erinnerte an den Einsatz in der Schnellteststelle, das Fieberlazarett in Laer und den Einsatz im Rahmen der Hochwasserhilfe in Schleiden.

Satzung

„Zuerst – unsere Satzung ist jetzt auf dem neuesten Stand und seit letztem November so im Vereinsregister eingetragen“, bestätigte Brodesser in seinem Jahresbericht. Die Kita Wetterhäuschen sei als Familienzentrum rezertifiziert worden. Elisabeth Fleige als Leiterin war in den Ruhestand verabschiedet und Marzina Wenzlaff als neue Leiterin begrüßt worden.

Dann überbrachte Brodesser noch Grüße aus Schleiden und zeigte ein paar Hochwasserfotos, die sein DRK-Kollege geschickt hatte.

Einsätze

Rotkreuzleiter Christian Schlossarek berichtete von den verschiedenen Einsätzen. Die Tannenbaumaktion im Januar 2020 zusammen mit der Landjugend sei noch gut gelaufen. Ab März beherrschte Corona das Leben. Für die Sanitäter vor Ort hatte im Mai ein Spendenlauf stattgefunden.

„Wir haben unser Gebäude renoviert und mitgeholfen, am Flughafen Münster/Osnabrück das Impfzentrum aufzubauen“, erinnerte Schlossarek. Die Sanitäter vor Ort mussten dann aufgrund der Coronaverordnung drei Monate Zwangspause machen. Im März fand eine Schulung für die DRK Corona-Teststelle statt. „Mehr als 10 000 Schnelltests wurden durchgeführt“, so Schlossarek.

Jugendrotkreuz

Mareike Wensing berichtete von der Arbeit im Jugendrotkreuz. „Leider konnten wir nicht viel machen wegen Corona“, bedauerte sie. Die Jugendlichen hatten gerade noch an dem „Harry Potter Escape Room“ in Emsdetten teilnehmen können, ehe Corona kam. „Aber wir hoffen, bald wieder die Gruppenstunden aufnehmen zu können“, so Wensings Blick in die Zukunft. Die Leiterinnen vom „Wetterhäuschen“ und der zweiten Einrichtung „Bullerbü“ – Marzina Wenzlaff und Nadine Hilgenbrink – blickten auch auf ein schwieriges Jahr zurück. In der Kita Bullerbü freut man sich jetzt aber schon auf den ersten Spatenstich für den Kita Neubau im Mühlenfeld. „Dann können wir hoffentlich auch unser Therapiepony Wilma bei uns aufnehmen“, erläuterte Hilgenbrink. Momentan steht das Tier, das aussieht wie Pippi Langstrumpfs Pferd nur in klein, noch auf einem Pferdehof.

Grußworte

Zum Schluss gab es noch lobende Grußworte von Ordnungsamtsleiterin Dagmar Hilgenbrink, Matthias Lenfort als Leiter der Feuerwehr und Maik Fedeler, dem neuen Geschäftsführer des Kreisverbandes.