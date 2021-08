Gutes tun vor der Sakristei

„Die Leute sind richtig früh aufgestanden, um hier einzukaufen“, freuten sich Mutter und Tochter Dillmann am Samstag. Vor der Sakristei war ein Stand der Paramentengruppe aufgebaut, an dem in einer speziellen Aktion für Pfarrer Blaise Emebo zahlreiche leckere, hübsche oder nützliche Dinge verkauft wurden.

„Die Leute sind richtig früh aufgestanden, um hier einzukaufen“, freuten sich Mutter und Tochter Dillmann am Samstag. Vor der Sakristei war ein Stand der Paramentengruppe aufgebaut, an dem in einer speziellen Aktion für Pfarrer Blaise Emebo zahlreiche leckere, hübsche oder nützliche Dinge verkauft wurden. Wenn Pfarrer Emebo im Herbst wieder nach Nigeria zurückkehrt, will er dort kranke und behinderte Menschen unterstützen, sowie Familien, die nicht genug Geld für die Schulbildung ihrer Kinder haben.

Spritzgebäck, Eiserkuchen, Brombeermarmelade, Dreifrucht und Pflaumenmus - das Angebot am Stand war vielfältig. Dazwischen kleine Beutelchen mit Lavendelblüten oder anderes mehr. Viele spendeten überdies auch Geld, berichten die beiden.

„Wir haben natürlich auch noch Bestände von Arbeiten aus der eigentlich aufgelösten Paramentengruppe, die wir gerne verkaufen möchten“, erklären Mutter und Tochter. In einem kalten Winter seien die dicken Wollsocken immer noch am wärmsten. Und die ersten Bettschühchen für Neugeborene sahen einfach zu niedlich aus. Weihnachten ist ebenfalls nicht mehr weit und das zart umhäkelte Deckchen oder die bestickte Tischdecke können schon einmal als Geschenk ins Auge gefasst werden.

Am 28. August und am 4. September (jeweils Samstag) besteht noch zwei Mal die Möglichkeit, in der Zeit von 8 bis 12 Uhr vor der Sakristei Gutes für die Menschen in Nigeria zu tun.