Heimatpreis soll weiter verliehen werden

Seit drei Jahren verleiht die Gemeinde Nordwalde einen Heimatpreis an bis zu drei Vereine oder Einzelpersonen. Mit bis zu 5000 Euro ist diese Auszeichnung dotiert. Und die Ehrung soll in den nächsten Jahren weiter vergeben werden. Für Gesprächsbedarf sorgte die Besetzung der Jury.

Die Gemeinde Nordwalde verleiht auch in den kommenden Jahren Heimatpreise, die mit einem Preisgeld von bis zu 5000 Euro dotiert sind. Der Gemeinderat beschloss in seiner Sitzung am Donnerstagabend, dass die Auszeichnung bis zum Jahr 2027 vergeben wird, sofern das Land Nordrhein-Westfalen das Preisgeld in gleicher Höhe fördert. Sie hätten die Ehrung in den vergangenen Jahren gerne verliehen, sagte Bürgermeisterin Sonja Schemmann: „Und wir würden das gerne weiterführen.“ Die Auszeichnung sei „gut angekommen“.

Der Heimatpreis soll überwiegend der Wertschätzung von Ehrenamtlichen dienen. Bis zu drei Projekte können pro Jahr ausgezeichnet werden. Wer eine Ehrung erhält und wie das Geld aufgeteilt wird, entscheidet eine Jury. Die Preiskriterien für die Förderperiode 2023 bis 2027 sind bewusst weit gehalten, um möglichst keine etwaigen Projekte schon im Vorhinein auszuschließen. Zu den Kriterien gehören unter anderem die Förderung von Heimatbewusstsein und Identifikation mit der Gemeinde, die Stärkung des gesellschaftlichen Zusammenhaltes, die Schaffung von Anreizen, Heimat zu entdecken, und die Herausstellung lokaler und regionaler Besonderheiten.

Wird die Jury verändert?

Die Jury besteht aus Vertreterinnen und Vertretern der beiden Kirchengemeinden, des Heimatvereins, des Jugendparlaments sowie der der Vorsitzenden der Werbegemeinschaft und der Bürgermeisterin. Die Grünen regten an, dass die Rolle des Gemeinderates in der Jury gestärkt wird. „Der Rat als wichtigstes politisches Gremium ist nicht vertreten“, sagte Fraktionssprecher Oliver Hesse.

Sonja Schemmann wies darauf hin, dass sie in einer Art Doppelrolle die Verwaltung und die Politik repräsentiere. Der Heimatpreis baue zudem auf einem mehr als 20 Jahre alten Antrag für eine Auszeichnung beim Neujahrsempfang auf: „Damals hat man gesagt, die politischen Vertreter sollen außen vor bleiben“, sagte die Bürgermeisterin. Die Ehrung solle nicht mit politischem Einfluss überfrachtet werden. „Das kann man heute natürlich auch anders sehen“, ergänzte Schemmann und schlug vor, dass sich erst innerhalb der Fraktionen und dann zwischen ihnen ausgetauscht wird, ob die Besetzung der Jury verändert werden soll.