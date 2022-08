Hier aufgewachsen und verspeist

Immer mehr Verbraucherinnen und Verbraucher legen Wert auf eine regionale Herkunft ihrer Lebensmittel. Gleichzeitig steht die regionale Landwirtschaft, vor allem die Schweinehaltung, derzeit mit dem Rücken zur Wand. Es droht ein Strukturbruch mit der Folge, dass Fleisch künftig verstärkt aus dem Ausland importiert werden muss, Und das zu höheren Klima- und Umweltkosten und zu niedrigeren Tierwohl-Standards.

Um diese Gefahr abzuwenden hat die Agrarmarketing-Initiative „Landwirt schafft Leben“ die Kampagne fünf Mal „D“ ins Leben gerufen. 5xD beinhaltet ein Bekenntnis zum Standort Deutschland von der Geburt, über Aufzucht, Mast und Schlachtung bis hin zur Verarbeitung.

Zwischenzeitlich sind über 40 große Strohpylone im Kreis Steinfurt fast wie Pilze aus dem Boden geschossen. Auch in Nordwalde direkt am Kreisverkehr der Umgehungsstraße steht so ein „Leitkegel“ umhüllt mit einer deutschen Nationalfahne nachempfundenen Plane. Hinter den Pylonen stehen die Landwirte, die damit die Verbraucher auffordern wollen, beim Kauf landwirtschaftlicher Produkte auf die regionale Erzeugung zu achten. Daneben wurde eine Plane mit der Aufschrift „5 x D in Deutschland“ platziert. Darauf steht auch, was die fünf Ds bedeuten: 1. Geboren, 2. Aufgezogen, 3. Gemästet, 4. Geschlachtet 5. Verarbeitet in Deutschland.

Jan-Niklas Eiling aus Nordwalde ist Landwirt und ist begeistert von dieser Kampagne: „Bereits als ich die Ausbildung zum Landwirt angefangen bin, habe ich schon gesagt, dass wir mehr Werbung auch für die konventionelle Landwirtschaft machen müssen.“„Im Prinzip ist 5xD eine Philosophie, die wir seit Jahren, wenn nicht schon seit Jahrzehnten verfolgen. Wir sind immer schon ein selbst schlachtender Betrieb, legen seit Ewigkeiten Wert auf kurze Vermarktungsstrukturen und kaufen schon immer unserer Tiere bei Landwirten aus der Region um erstens großes Tierwohl, zweitens Nachhaltigkeit und drittens Transparenz für den Verbraucher zu gewähren“, unterstreicht Thomas Hidding von der Feinkostfleischerei Hidding in Nordwalde.

Ebenfalls aus Nordwalde kommt Michael Dillmann, Er gehört zu den Lieferanten der Feinkostfleischerei: „Wir fahren seit kurzem zweigleisig. Wir machen konventionelle Tierhaltung und haben vergangenes Jahr einen Strohstall gebaut, in dem wir die 5xD-Haltung garantieren können. Wir sind von unserem Weg überzeugt und haben auch schon viel positive Resonanz aus der Bevölkerung erfahren.“

Thomas Mußmann, 2. Vorsitzender des LOV Nordwalde, meint: „5xD ist vor allem wichtig für den gesamten landwirtschaftlichen Wirtschaftszweig.“

Das Fleisch solle im Einzelhandel als 5D gekennzeichnet und zu fairen Preisen verkauft werden, erläutert Albert Rohlmann, WLV-Kreisverbandsvorsitzender aus Hörstel, und ergänzt: „„5xD ist das was wir uns gemeinsam wünschen. Gerade hier in Nordwalde wird unser Ziel von der Geburt bis zum Teller vorbildlich erfüllt.“

Der Preis für Schweinefleisch liegt seit Jahren auf niedrigstem Niveau. Die aktuelle Preislage ist so desaströs, dass die Bauern bei der Fleischerzeugung täglich erhebliche Verluste verzeichnen. Auch der Corona-Pandemie ist der Preisverfall geschuldet, sodass in den veredlungsstarken Regionen wie im Münsterland immer mehr Betriebe aufgeben. Das Resultat: Schweinefleisch wird aus dem Ausland importiert. Von einer regionalen Schweinehaltung aber profitieren laut Albert Rohlmann alle: Tiere, Landwirte, die Umwelt – und auch die Verbraucher. Denn die hohen Tierschutz- und Umweltstandards in Deutschland garantieren höchste Fleischqualität.