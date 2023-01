Hochkarätige Fassung

„Weihnachtshistorie“ in St. Dionysius zu Gehör gebracht

Beim Weihnachtskonzert in der St.-Dionysius-Kirche begeisterten

Das Publikum erlebte am Sonntagabend in der Pfarrkirche von St. Dionysius eine Komposition einzigartiger Zusammensetzung. Heinrich Schütz (1585 – 1672), Hofkapellmeister in Dresden, gilt als der erste deutsche Komponist von Weltrang. Im November 2022 jährte sich sein Geburtstag zum 450. Mal; ein guter Grund, beim Weihnachtskonzert seine „Weihnachtshistorie“ zu Gehör zu bringen.