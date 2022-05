Immer einen Spruch auf den Lippen

Maria Hüls ist nicht nur im Sternzeichen Zwilling geboren worden, sondern hatte auch einen Zwillingsbruder. Am Samstag feierte die Nordwalderin ihren 98. Geburtstag im St. Augustinus Altenzentrum. Nordwaldes zweiter stellvertretender Bürgermeister Ewald Pölking gratulierte der Jubilarin und überbrachte ihr die Glückwünsche im Namen aller Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde.

Maria Hüls wurde 1924 in Rhade bei Dorsten geboren. „Ihr Zwillingsbruder hat immer gesagt, dass er von Anfang an Kavalier gewesen sei und ihr den Vortritt gelassen habe“, erzählte ihr 68 Jahre alte Sohn Michael. Daraufhin habe seine Mutter immer geantwortet: „Nur damit ich Dir den Weg bereiten sollte.“ Die Jubilarin hatte acht Geschwister, eine Schwester und sieben Brüder.

Krankenschwester

„Ja, ja die Liebe, die Liebe ist schuld daran“, sang Maria Hüls und begründete damit, weshalb sie nach Nordwalde kam. Sie besuchte immer ihre dort wohnenden Großeltern, verliebte sich später in Gerhard Hüls und heiratete ihn. Fünf Jungs brachte die Jubilarin zur Welt. „Alle schwer in Ordnung“, warf Maria Hüls ein. Über neun Enkelkinder, drei Mädchen und sechs Jungen sowie drei Urenkel (alle Jungs), freut sich die 98-Jährige, die den Beruf einer Säuglings- und Kinderkrankenschwester auch einige Jahre in der Kinder- und Säuglingsstation im damaligen Emsdettener Krankenhaus ausübte. „Da waren viele Babys dabei, die wollten nur von mir gepflegt werden“, erinnerte sich Maria Hüls, die sich früher in der Kfd engagierte und gerne Wandertouren machte.

Die 98-Jährige hat stets einen guten Spruch auf den Lippen und den Schalk im Nacken. „Das hat mir der liebe Gott geschenkt“, betonte Maria Hüls, die immer noch nach den Mahlzeiten ihre „Verdauungszigarette“ raucht und durch ihren Rollator nach wie vor sehr mobil ist, mit einem verschmitzten Lächeln im Gesicht. Seit etwas mehr als einem Jahr wohnt sie im St. Augustinus Altenzentrum und fühlt sich dort richtig wohl.