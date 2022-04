In andere Welten abtauchen

Manche schauen mittlerweile lieber auf einen Bildschirm und wischen mit dem Finger zur nächsten Seite, andere wollen weiter das Papier in den Händen spüren und eine Seite tatsächlich umblättern. Doch egal, in welcher Form das Buch ist, eines hat sich in den vergangenen Jahrzehnten nicht geändert: „Es wird nach wie vor gelesen“, sagt eine, die es wissen muss: Birgit Wermelt. „Das Buch ist nicht totzukriegen, glaube ich.“

Seit 1993 leitet sie die Katholische Öffentliche Bücherei (KÖB) St. Dionysius. Zum Tag des Buches am heutigen Samstag hat Wermelt über die Rückkehr zur Normalität nach den Corona-Einschränkungen gesprochen, welche Bücher momentan besonders viel ausgeliehen werden und was für sie das Schöne am Lesen ausmacht.

Fast wieder normal

Die Welt der Bücher an der Kirchstraße 4 ist mittlerweile wieder für alle zugänglich. Die 3G-Regel ist entfallen. Die Maske soll aufgrund der hohen Inzidenzen und der beengten Räume weiter getragen, Abstand sollte ebenfalls gehalten werden. Das ist kein Vergleich zu den vergangenen Monaten und Jahren, in denen „alles Mögliche“ galt, sagt Birgit Wermelt: „Wir hatten mal komplett zu, mal ‚Click and Collect‘. Jetzt ist es fast wieder normal.“

Lese-Tipps aus der Bücherei „Der Gesang der Flusskrebse“ von Delia Owens, Roman aus dem Jahr 2019: Ganz sicher kein Geheimtipp, das Buch ist bei vielen Leserinnen und Lesern beliebt. Für alle, die es noch nicht gelesen haben: Gerne ausprobieren. Die Geschichte von dem Marschmädchen Kya, das nach und nach von ihrer Familie verlassen wird und alleine im Marschland aufwächst, ist berührend. Es geht um das Erwachsenwerden von Kya, eine Liebesgeschichte ebenso wie eine Kriminalgeschichte. Eine der Hauptprotagonisten ist dabei die Natur, diese einzigartige Sumpflandschaft von North Carolina, die von der Autorin und Zoologin Delia Owens beschrieben wird. Für alle, die lieber Filme gucken: Im Sommer kommt „Der Gesang der Flusskrebse“ in die Kinos. Foto: Vera Szybalski „Warum?“ von Nikolai Popov, Bilderbuch aus dem Jahr 2021: Ein Buch, das die Bücherei vor dem Hintergrund des Ukraine-Kriegs angeschafft hat. Wie durch banale Dinge ein Streit entstehen und schließlich ein Krieg ausbrechen kann, wird in diesem Buch behandelt. Es gibt wenig Text, die Kinder können sich selbst Gedanken machen. In der Bücherei gibt es auch noch andere kindgerechte Bücher mit ernsten Themen, die beispielsweise eine Flucht behandeln, wie „Zuhause kann überall sein“. Foto: Vera Szybalski „Fritz und Emma“ von Barbara Leciejewski, Roman aus dem Jahr 2021: Fritz und Emma sind schon ein Paar, da hat der Krieg noch nicht begonnen. Dann wird Fritz eingezogen, 1947 kommt er in ihr Heimatdorf zurück - und nichts ist mehr so wie es einmal war. Foto: Vera Szybalski „Tödlicher Mittsommer“ von Viveca Sten, Krimi aus dem Jahr 2010: Skandinavien-Krimis sind nicht alle brutal. Das beweist Viveca Sten mit ihrer Reihe um Polizist Thomas Andreasson und seine Jugendfreundin Nora Linde. „Tödlicher Mittsommer“ ist der erste Teil von bislang insgesamt zehn. Das Privatleben von Thomas und Nora wird in den Büchern ebenso beleuchtet wie die Kriminalfälle. Und einen tiefen Einblick in die Welt der Schäreninsel Sandhamn vor Stockholm erhält man auch. Foto: Vera Szybalski „Eine irische Familiengeschichte“ von Graham Norton, Roman aus dem Jahr 2018: Der Titel deutet es schon an, es geht um eine Familiengeschichte, die in Irland spielt - aber nicht nur. Nach dem Tod ihrer Mutter kehrt Elizabeth Keane, die mit ihrem Sohn in New York lebt, nach Irland zurück. Ihren Vater hat sie nie kennengelernt. Zurück in der Heimat stößt sie nun aber auf Liebesbriefe und erfährt nicht nur mehr über die Geschichte ihrer Mutter... Foto: Vera Szybalski „Dinosaurier in Omas Garten“ von Dominik Hochwald, Jörg Ihle und Petra Fritz, Bilderbuch aus dem Jahr 2018: Im Omas Gewächshaus leben echte Dinosaurier - und damit super Spielkameraden für Leon und Sophie. Das Gewächshaus wird für die Dinos allerdings langsam zu klein. Ein Buch, an dem Kinder ihren Spaß haben, besonders Mädchen und Jungen, die Fans von Dinos sind. Foto: Vera Szybalski „Sechs Jahre: Der Abschied von meiner Schwester“ von Charlotte Link, Biografie aus dem Jahr 2014: Charlotte Link ist bekannt für ihre Kriminalromane. Mit diesen hat ihr sehr persönliches Buch „Sechs Jahre“ aber nichts zu tun. Link schildert darin die Krankheit und das Sterben ihrer Schwester Franziska. Die Angst, einen geliebten Menschen zu verlieren, wird ebenso behandelt wie der Klinikalltag von Krebspatienten in Deutschland, das Aufeinandertreffen von Franziska mit verschiedenen Ärzten. Und trotz allem oder gerade deswegen geht es auch um Hoffnung. Foto: Vera Szybalski

Sogar die Sessel und auch der kleine Strandkorb für die jüngeren Besucherinnen und Besucher stehen wieder in der KÖB. Auf der Suche nach dem passenden durch ein paar Bücher blättern, das ist wieder möglich. Damit kann die Bücherei langsam, aber sicher auch ihr Motto wieder mit Leben füllen: „Lesen, reden, Leute treffen“. Beliebte Veranstaltungen, vom Bilderbuchkino über Klassenführungen bis zu den Lesehäppchen, soll es künftig auch wieder geben.

„ »Bestseller sind meistens relativ schnell verfügbar.« “ Birgit Wermelt

Doch auch ohne speziellen Anlass lohnt ein Besuch in der KÖB. Etwa 8500 Medien stehen vor Ort in der Bücherei zur Ausleihe bereit, in der Onleihe besteht zusätzlich die Auswahl zwischen mehr als 10 000 E-Medien. Besonders in der Corona-Zeit haben viele bei den E-Books gestöbert.

„Bestseller sind meistens relativ schnell verfügbar“, sagt Birgit Wermelt. Neben Büchern für Erwachsene, Jugendliche und Kinder können in der KÖB natürlich noch andere Medien ausgeliehen werden: Die Tonies werden vor allem von Familien gerne mitgenommen, Spiele sind auch beliebt. An Dreijährige verteilt die Bücherei momentan Lesestart-Sets, in denen sich ein Heft, aber auch ein kleines Buch befinden. Neuerdings gibt es dazu auch ein Infoblatt auf Ukrainisch.

Mit den Lesern im Austausch

Welche Art von Büchern gerade besonders beliebt ist, fällt Wermelt schon auf. Die Bücherei-Leiterin wollte letztens Bücher unter dem Motto „Ab in den Garten“ zusammenstellen. Doch viele waren gerade ausgeliehen. Gerne gelesen werden derzeit auch Bücher, die in den 50er oder 60er Jahren spielen und Familiensagen beleuchten. „Krimis gehen auch immer“, sagt Wermelt. Die insgesamt 36 KÖB-Mitarbeitenden, von denen jeweils Teams aus zwei bis vier Personen im Einsatz sind, geben auch gerne Tipps oder nehmen welche von Leserinnen oder Lesern auf. „Wir sind viel mit den Lesern im Austausch“, sagt Wermelt.

Der Reiz der Bücher besteht für sie darin, in andere Welten und andere Kulturen abzutauchen. „Und die Informationen“, sagt Birgit Wermelt. „Man darf die Sachbücher nicht vergessen. Wir haben ja das Glück, auf alle möglichen Informationsquellen zugreifen zu können.“

Die Katholische Öffentliche Bücherei St. Dionysius hat sonntags von 10 bis 12 Uhr, dienstags von 9.30 bis 11 Uhr und 17 bis 18 Uhr sowie donnerstags von 15.30 bis 18.30 Uhr geöffnet.