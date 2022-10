Jede Aktion hat ihren Sinn

Projektwochen an Schulen sind seit vielen Jahren Usus. Manche Aktionen gestalteten sich so langweilig, dass sich etliche ehemalige Schülerinnen und Schüler kaum noch daran erinnern. Die Schüler der KvG-Gesamtschule hingegen werden sicherlich, wenn sie mal „groß“ sind, noch lange an ihre Aktionswoche zurückdenken. Denn das Kollegium der Gesamtschule denkt sich für einige Stufen immer wieder neue Projekte aus.

Natur-Kunst

Nicht neu, aber seit vielen Jahren bewährt, stehen die Werke des Künstlers Andy Goldsworthy Pate für die Projektwoche der neuen Fünftklässler. Der 66 Jahre alte Engländer gilt als einer der wichtigsten Vertreter der Natur-Kunst, einer Variante der Land Art. Zunächst haben sich die fünften Klassen zwei Filme über den Künstler angeschaut und am nächsten Schultag bunte Herbstblätter vom Pausenhof gesammelt. Aus diesem Laub haben die Zehn- bis Elfjährigen dann ausdrucksstarke Bilder kreiert. „Ich fand die Werke von Andy Goldsworthy ganz gut, habe sie aber nicht ganz verstanden“, meint ein Schüler. „Die Kunst war sehr eigenartig. Also es war nichts mit Acryl- oder Wasserfarben auf eine Leinwand gemalt“, sagt ein Mitschüler.

Fünf Sinne

Die Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe sechs behandeln während der Projektwoche die fünf Sinne – Hören, Riechen, Schmecken, Sehen und Tasten – also an jedem Schultag einen. Am Dienstag ist Tasten an der Reihe. Eine Gruppe beschäftigt sich in einem Klassenraum derweil mit der Theorie und eine andere probierte nebenan an verschiedenen Experimentiertischen ihre Tastfähigkeiten aus und muss beispielsweise erraten, welche Flüssigkeit sich in einem von fünf Bechern befindet oder in welcher Wanne sich lauwarmes warmes oder noch wärmeres Wasser befindet.

Die Siebtklässler lernen durch das Fairmobil mit Konflikten umzugehen und werden von der Drogenberatungsstelle aufgeklärt. „Außerdem ist ein Vertreter der anonymen Alkoholiker zu Gast“, sagt Schulleiterin Karla Müsch-Nittel. Die Jahrgangsstufe acht hat das Thema Nachhaltigkeit auf der To-do-Liste. Im Speziellen geht es hier rund um das Smartphone.

Praktikum

Die Neuntklässler absolvieren ihr Praktikum. „In diesem Jahr war es kein Problem für die Schüler, einen Platz zu finden“, so Müsch-Nittel. Schüler der Jahrgangsstufe zehn bestreiten Tage religiöser Orientierung in Gemen, unterstützen die Steinfurter Tafel, sind in der Kulturwerkstatt Altenberge, besuchen die ehemalige Zeche Auguste Victoria oder das ehemalige Konzentrationslager Esterwegen im Emsland. Die Elftklässler kümmern sich um den Stand des diesjährigen Weihnachtsmarktes. Nur die Abiturienten werden ganz „normal“ unterrichtet.