Jeden Tag ein bisschen Bibel lesen

Neue Presbyter in ihr Amt eingeführt

Die neuen Presbyter der evangelischen Kirchengemeinde Nordwalde-Altenberge wurden in ihr Amt eingeführt (v.l.): Stefanie Heinze und Dirk Otto aus Nordwalde sowie Nicole Rövekamp aus Altenberge mit Pfarrerin Janine Hühne und dem neuen Organisten Mathias Zimmer

Drei neue Presbyterinnen und Presbyter begrüßte die evangelische Kirchengemeinde Nordwalde-Altenberge am Sonntag im Gottesdienst in der Christuskirche. Die wichtige Aufgabe, Entscheidungen zum Wohl der Gemeinde zu treffen, übernahmen Stefanie Heinze, Nicole Rövekamp und Dirk Otto.

„Schön, dass sich keiner durch das Wetter hat hindern lassen“, begrüßte Pfarrerin Janine Hühne die Gemeindeglieder. Sie freute sich, dass jetzt endlich die ordentliche Einführung der neuen Presbyter erfolgen konnte. Nach den Wahlen im März 2020 hatten im folgenden Dezember vier der Gewählten aus persönlichen Gründen ihren Rücktritt verkündet. Damit war das Presbyterium eigentlich nicht mehr beschlussfähig. Auf Vorschlag von Pfarrerin Janine Hühne wurden die Nordwalder Stefanie Heinze und Dirk Otto als neue Mitglieder des Presbyteriums nachberufen und die Handlungsfähigkeit erst einmal sichergestellt.

Noch zwei Altenberger gewünscht

„Bei unserer Mitgliederzahl sind sechs Presbyter vorgesehen, aber wir hätten gerne acht Personen, die die Gemeinde leiten“, erläuterte Hühne, die dem Presbyterium vorsteht. Sie wünsche sich zusätzlich noch zwei Altenberger für das Leitungsgremium.

Und noch eine Person wurde in der Gemeinde willkommen geheißen. „Mathias Zimmer aus Münster wird unseren Organisten Hans-Peter Binner entlasten“, erläuterte Hühne den Anwesenden.

Bibel „kein stinklangweiliges, altes Buch“

Das Leitthema des Gottesdienstes war „Heute, wenn Ihr seine Stimme hören werdet, so verstockt Eure Herzen nicht“. Gottes Wort lesen und danach handeln gelte eigentlich immer und für alle. Auch Presbyter (die Ältesten) seien gehalten, sich an Gottes Wort und Rat in der Bibel zu halten. Das versprachen sie dann auch vor dem Kreuz.

Eigentlich sollte jeder jeden Tag ein bisschen in der Bibel lesen. „Es ist kein stinklangweiliges, altes Buch“, betonte die Pfarrerin. Es habe etwas von „Game of Thrones“ und anderen spannenden Filmen. Es gehe um Geschichten von Menschen, die auf Gottes Wort gehört haben und gerettet wurden.

Zum Schluss bedauerte Pfarrerin Hühne, dass sie keinen Empfang für die neuen Presbyter halten konnten, wie es vor Corona immer der Brauch gewesen war.